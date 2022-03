Famosos que encontraron una nueva vida en la religión (algunos se arrepienten de su pasado)

Más de un artista han hecho pública su decisión de convertirse al cristianismo, pues consideran que la religión puede guiarlos por un camino de paz, luego de que en su pasado estuvieron rodeados de excesos.

Por eso, a continuación te presentamos algunos cantantes que se acercaron a la religión y aseguran que su vida dio un giro.

Farruko

En febrero de 2022, el intérprete de música urbana pidió perdón por la letra de canciones como ‘Pepas’. Además, Farruko proclamó su conversión al cristianismo durante un concierto en el FTX Arena de Miami.

“Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (...) no me siento orgulloso de eso”, dijo el reggaetonero durante su presentación.



Algunos seguidores del cantante puertorriqueño manifestaron su molestia en redes sociales, pues señalaron que “no fue lo que esperaban”. El artista no dudó en contestar que “Farru se retiró y el que está es Carlos”. Aunado a eso, aseguró que reembolsaría el dinero (del concierto) a aquellos que lo así quisieran.

Yuri

La intérprete de ‘Maldita primavera’ inició su carrera en el mundo artístico desde muy pequeña. En 1995, cuando ya estaba en la cima de la fama, anunció que se uniría a la religión cristiana, e incluso se alejó durante un tiempo de los reflectores.

En una entrevista para el canal de YouTube de Marcela Gandara, la también presentadora habló de lo que para ella significa tener una conexión con Dios.

“Yo me siento un Avatar, si yo no me conecto con Dios, mi día no es igual, ni como mamá, ni como esposa, ni como creativa, ni como sierva de Dios, ni como artista”.

Ricardo Montaner

El famoso venezolano es uno de los artistas más conocidos por sus canciones. El orgulloso padre de Evaluna Montaner le dio un giro a su música en 2007, cuando se apegó a la religión cristiana.

Desde que dio a conocer su decisión, el famoso, que está casado con Marlene Rodríguez, ha lanzado algunos temas dedicados a Dios, de hecho, en 2021 estrenó el álbum ‘Fe’, en el que incluyó la participación de sus hijos.

En entrevista para medios de comunicación, Montaner habló de su lanzamiento y señaló que nació durante la pandemia de coronavirus.

“Siento que es un canto de esperanza, es un álbum totalmente esperanzador. No podemos seguir transitando la vida con una bandera que dice ‘yo no creo en nada, eso no existe’; yo diría que parte de la labor de un buen cristiano es salir a la calle a tocar almas, pero no tocarlas desde el punto de vista religioso como tal, sino desde el punto de vista espiritual y humano”, señaló Ricardo.

Hector, ‘El father’

En el año 2000, el artista puertorriqueño saltó a la fama por temas como ‘Morena’, ‘El teléfono’ y ‘Noche de entierro’; sin embargo, en 2008 dejó atrás la música del género urbano para profesar el cristianismo.

En entrevista con Jorge Bernal en 2013, el exrapero, de ahora 42 años, habló de qué significa la religión para él y admitió que “la paz del señor” lo hace sentir diferente.

“Desde que llegué a los caminos del señor toda mi vida cambió. Ahora no tengo que comprar felicidad con carros ni con casas, ahora la felicidad me la da Jesús”, señaló el intérprete.

Juan Luis Guerra

Con melodías como ‘Burbujas de amor’, ‘La bilirrubina’ y ‘Frío, frío’, Juan Luis conquistó el corazón de sus seguidores en los años 90 y fue en el 2000 cuando el intérprete dominicano abrazó la religión cristiana. De hecho, en una entrevista para ‘Efe’ en 2015, el artista reveló que Dios es su inspiración para las cosas que hace.

“Él (Dios) es la inspiración de la cual yo me nutro y se esparce a través de todas las cosas que me rodean como son mi familia, mi esposa, mis hijos y hasta situaciones sociales”, puntualizó el cantante.

Lupita D’Alessio

La cantante mexicana, que interpreta temas como ‘Inocente pobre amiga’, ‘Qué ganas de no verte nunca más’ y ‘No preguntes con quién’, se ha dicho, en más de una ocasión, entregada a la fe cristiana.

En una entrevista para el canal de Youtube de Yordi Rosado en 2021, la celebridad señaló que Dios es “su refugio” y le agradece por todo lo que ha hecho por ella.

“Me ayudó muchísimo el estar en cristo porque todo mundo sabe que soy una discípula de Jesús, que lo amo con todo mi corazón, él me ayudó mucho, es mi refugio, mi roca, mi escudo, él es todo para mí (...) (Le debo) el bajarme del ladrillo en el que estaba, el pedestal donde a veces uno se pone”, señaló la artista.

¿Sabías que algunas de estas celebridades han dedicado éxitos a la religión que profesan?