Famosos que perdieron a sus parejas: muchos cumplieron el voto de que “la muerte los separe”

Sobre cómo ha sobrellevado el proceso del duelo, añadió en junio pasado a De Primera Mano: “Julián me deja un hueco muy grande, o sea, compartíamos demasiadas cosas... no sé, hay veces que todavía no lo asimilo; estoy viendo un meme de humor negro, que nos encantaba el humor negro, y se lo quiero mandar y luego recuerdo que no se lo puedo mandar, que nunca lo va a ver. Me da una contradicción muy fuerte en mi cabeza, porque ya no lo voy a ver”.