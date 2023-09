Billy Miller, Allisson Lozz y otros famosos que lucharon contra la depresión

“Nos estamos esforzando mucho para el tour, todo va caminando, hay cosas sucediendo, otras no tanto. Pero además, estoy padeciendo de mucha ansiedad estos días, no quiero fallar en nada y estoy teniendo un break down emocional en el proceso, y aun así trato de mantenerme fuerte", explicó la artista en sus historias de Instagram. “Estoy descubriendo muchas heridas emocionales de hace muchos años que no sé por qué se están desbloqueando ahora mismo escuchando la letra de una canción y me pongo a llorar de la nada (…) El llorar ayuda a sanar el alma”, destacó.