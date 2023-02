¿Qué es el 'Pillow Face' y por qué le ocurre a algunos famosos?

Además, se debe analizar qué tipo de relleno es el que más le conviene al paciente, pues no todos producen el mismo efecto. Por ejemplo, el relleno permanente de tejido blando se usa para desvanecer arrugas profundas en el contorno de la boca. No obstante, el cuerpo no puede absorber este tipo de relleno, así que no se recomienda aplicarlo más de una vez.