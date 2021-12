Famosos que se convirtieron papás este año: Yuya y Natti Natasha son mamás primerizas

Tras el segundo año de pandemia, algunas celebridades protagonizaron los titulares al dar a conocer que se convertían en padres. Después de eso, inundaron sus redes sociales con fotografías de su tiempo en familia.

Para muchas de las famosas, este bebé significó su estreno en la maternidad. Por lo tanto, han acompañaron el proceso con emotivos mensajes y las lecciones que van aprendiendo en su día a día.

Famosos que se convirtieron en papás este 2021

Muchas de ellas, han decidido ocultar el rostro de sus pequeños para proteger su privacidad. Aun así, contestan las preguntas de sus seguidores continuamente.

#1 J Balvin y Valentina Ferrer

El reguetonero y la modelo argentina han tenido una relación desde 2018. El pasado 15 de abril, la pareja anunció que esperaban su primer hijo protagonizando la portada de Vogue México. Allí se podía ver a Valentina con su pancita y al cantante abrazándola y poniendo sus manos en el vientre.

El intérprete de ‘Mi gente’ posteó el pasado 27 de junio, fecha de nacimiento de su hijo, un tuit en el que mencionaba su nombre ‘Río’, a manera de bienvenida.

La pareja dio a conocer el embarazo cuando ella tenía siete meses. Actualmente el artista comparte fotografías de su primogénito.

#2 Naomi Campbell

La modelo de 51 años a través de Instagram anunció que estaba en espera de su primer hijo, quien nació en Mayo del 2021.

La empresaria compartió una tierna imagen de los diminutos pies de su bebé con un mensaje cargado de emoción:

“Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser madre. Me siento honrada por tener esta alma en mi vida y no tengo palabras para describir el vínculo que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay un amor más grande”.

#3 Natti Natasha y Raphy Pina

El 22 de mayo llegó al mundo Vida Isabelle Pina, la primera hija de la intérprete de ‘No quiero saber’ y de Raphy Pina, la bebé nació en Miami y fue parto natural.

En su cuenta de Instagram, Natti compartió una fotografías en la que escribió: “les presento el sueño más grande que puede recibir una mujer”.

Cargando Video... Natti Natasha celebró los 6 meses de su bebé con una lujosa fiesta en un avión privado

Ahora, la pequeña ya tiene su propia cuenta de Instagram y cuenta con más de un millón y medio de seguidores. Allí, sus padres comparten tiernas fotografías como familia.

#4 Yuya y Siddartha

La empresaria mexicana usó su cuenta de Instagram para anunciar que estaba esperando a su primogénito junto al cantante de ‘Algún día’, con una tierna imagen escribió:

“Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mi. ¡Qué sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo! Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida”.

Cargando Video... Yuya compartió el primer video de su hijo Mar y no podría ser más tierno

Además de la noticia por Instagram, Yuya igual publicó un video animado con la noticia en su canal oficial de YouTube. Ahí, explicó la razón de haber mantenido su embarazo en secreto, que era dedicar ese tiempo para reconocer y abrazar todos los cambios que estaban surgiendo dentro y fuera de ella.

#5 Hilary Duff y Matthew Koma

La exestrella de Disney se convirtió en madre por tercera vez junto a su esposo Matthew. La tercera hija de la actriz de ‘Lizzie McGuire’ llegó al mundo el 24 de marzo y fue nombrada Mae James Bair.

En la fotografía que publicó en su cuenta de Instagram se ve a su esposo y a sus dos primeros hijos rodeándola en una piscina.





#6 Chiara Ferragni y Fedez

La diseñadora y empresaria italiana se convirtió en mamá por segunda vez el pasado 23 de marzo, dándole una hermanita a su primogénito Leo, que nació en 2018.

La bebé fue nombrada Vittoria y es fruto de su relación con el rapero Fedez. La familia italiana suele compartir su día a día en redes sociales, adicional a los tiernos y divertidos momentos que los hacen los más populares en la industria del entretenimiento.

Cabe mencionar que están por estrenar su serie titulada ‘The Ferragnez’.

#7 Ashley Tisdale y Christopher French

La actriz Ashley mejor conocida por interpretar a Sharpay Evans en ‘High School Musical’, anunció su embarazó en septiembre del 2020 con una fotografía en su cuenta de Instagram.

El 24 de marzo, la también cantante compartió a través de su cuenta de Instagram que su primera hija, había llegado al mundo: “Jupiter Iris French llegó a la Tierra este 3.23.21”.



¿Qué otros famosos dieron la bienvenida a un nuevo integrante este 2021?