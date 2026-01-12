Kylie Jenner

¿Kylie Jenner sufre desaire por coprotagonista de su novio Timothée Chalamet?: lo que pasó después

La famosa hermana de Kim Kardashian habría vivido un incómodo momento durante la ceremonia de los Golden Globes 2026 durante un encuentro entre su novio Timothée Chalamet y la actriz Odessa A'zion.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Kylie Jenner vive momentos de angustia tras Met Gala: ¡se le atoran sus lujosos zapatos en los pies!

Kylie Jenner habría sido desairada en los Golden Globes 2026. Durante la ceremonia, celebrada la noche del domingo 11 de enero en Los Ángeles, la coprotagonista de Timothée Chalamet, en ‘Marty Supreme’, habría ignorado el saludo de la novia del actor.

Según las imágenes, la actriz Odessa A'zion se habría acercado a la mesa en la que se encontraba Timothée con la empresaria. A su llegada, la intérprete, de 25 años, se inclinó y le dio un beso al actor al aire, al mismo tiempo que Kylie se acercaba a ella para saludarla.

PUBLICIDAD

Más sobre Kylie Jenner

JLo, la ex de Ben Affleck, las Kardashian: así forraron sus enormes mansiones para la Navidad
4 mins

JLo, la ex de Ben Affleck, las Kardashian: así forraron sus enormes mansiones para la Navidad

Univision Famosos
Kylie Jenner aparece con enorme cabeza de león en su vestido: fotos del 'outfit' del que todos hablan
16 fotos

Kylie Jenner aparece con enorme cabeza de león en su vestido: fotos del 'outfit' del que todos hablan

Univision Famosos
Kylie Jenner presenta por fin a su hijo: deja ver su rostro y revela su nuevo nombre
15 fotos

Kylie Jenner presenta por fin a su hijo: deja ver su rostro y revela su nuevo nombre

Univision Famosos
Kylie Jenner confiesa que "lloró sin parar" al sufrir "baby blues", pero nunca dejó de amar su cuerpo
3 mins

Kylie Jenner confiesa que "lloró sin parar" al sufrir "baby blues", pero nunca dejó de amar su cuerpo

Univision Famosos
Stormi impacta con su look y bolso de casi 1,000 dólares en el lanzamiento de Kylie Cosmetics
18 fotos

Stormi impacta con su look y bolso de casi 1,000 dólares en el lanzamiento de Kylie Cosmetics

Univision Famosos
Kylie Jenner no se queda callada ante quienes critican sus labios
17 fotos

Kylie Jenner no se queda callada ante quienes critican sus labios

Univision Famosos
Khloé Kardashian le da regalo de "ínfima categoría" a Kylie Jennner: Travis Scott la evidencia
17 fotos

Khloé Kardashian le da regalo de "ínfima categoría" a Kylie Jennner: Travis Scott la evidencia

Univision Famosos
Kylie Jenner sorprende con un abrigo azul de piel de cocodrilo junto a su hija Stormi en Londres
16 fotos

Kylie Jenner sorprende con un abrigo azul de piel de cocodrilo junto a su hija Stormi en Londres

Univision Famosos
Desbanca a Kylie Jenner: Rihanna es nombrada la multimillonaria más joven
3 mins

Desbanca a Kylie Jenner: Rihanna es nombrada la multimillonaria más joven

Univision Famosos
Las imágenes de la diminuta cena de la boda de Kourtney Kardashian de la que todos hablan
19 fotos

Las imágenes de la diminuta cena de la boda de Kourtney Kardashian de la que todos hablan

Univision Famosos

Sin embargo, A'zion se alejó de ellos sin presuntamente mirar a Kylie, a quien aparentemente se le habría visto incómoda.

@dftreealz

feel bad for her 😭 #kyliejenner #fypシviral #fyp #foryoupage #goldenglobes

♬ QKThr - Aphex Twin


Este momento llamó la atención de los espectados, quienes alegaron en redes sociales que no era la primera vez que Kylie Jenner sufría de este tipo de desaires en las galas.

Lo que pasó después del supuesto desaire

Aunque el encuentro entre Kylie Jenner y la actriz Odessa A'zion no pasó desapercibido en redes, poco después se le pudo ver a las mujeres sentarse una al lado de otra. Incluso, fueron captadas en varias ocasiones interactuando de manera amistosa y posando para las fotografías juntas, según reportes de Page Six.

Este instante se pudo apreciar todavía más cuando Chalamet fue anunciado como uno de los ganadores de los Golden Globes. Las cámaras lograron captar a Jenner y A’zion aplaudir con entusiasmo al actor antes de abrazarse.

Relacionados:
Kylie JennerFamososEscándalosPolémica

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX