Kylie Jenner ¿Kylie Jenner sufre desaire por coprotagonista de su novio Timothée Chalamet?: lo que pasó después La famosa hermana de Kim Kardashian habría vivido un incómodo momento durante la ceremonia de los Golden Globes 2026 durante un encuentro entre su novio Timothée Chalamet y la actriz Odessa A'zion.



Kylie Jenner habría sido desairada en los Golden Globes 2026. Durante la ceremonia, celebrada la noche del domingo 11 de enero en Los Ángeles, la coprotagonista de Timothée Chalamet, en ‘Marty Supreme’, habría ignorado el saludo de la novia del actor.

Según las imágenes, la actriz Odessa A'zion se habría acercado a la mesa en la que se encontraba Timothée con la empresaria. A su llegada, la intérprete, de 25 años, se inclinó y le dio un beso al actor al aire, al mismo tiempo que Kylie se acercaba a ella para saludarla.

Sin embargo, A'zion se alejó de ellos sin presuntamente mirar a Kylie, a quien aparentemente se le habría visto incómoda.



Este momento llamó la atención de los espectados, quienes alegaron en redes sociales que no era la primera vez que Kylie Jenner sufría de este tipo de desaires en las galas.

Lo que pasó después del supuesto desaire

Aunque el encuentro entre Kylie Jenner y la actriz Odessa A'zion no pasó desapercibido en redes, poco después se le pudo ver a las mujeres sentarse una al lado de otra. Incluso, fueron captadas en varias ocasiones interactuando de manera amistosa y posando para las fotografías juntas, según reportes de Page Six.