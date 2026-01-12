Adamari López Adamari López “prohíbe” a Alaïa salir en videos de sus amiguitos: esto pasaría si la desobedece La presentadora contó la consecuencia que habría para la pequeña si no obedece su regla.



Adamari López reveló la regla inquebrantable que le ha puesto a su hija, Alaïa, con respecto a aparecer en las plataformas digitales a sus 10 años.

La querida presentadora de Desiguales contó en una de las más recientes emisiones del programa que son tanto ella como su ex, Toni Costa, quienes controlan la cuenta en Instagram de su retoño.

“Nosotros no le permitimos a ella ni siquiera ningún contenido dentro de las redes. Le preguntamos: ‘Vamos a grabar esto, ¿quieres participar? ¿Quieres que lo subamos?’”, explicó.

La “prohibición” de Adamari López a Alaïa

Ahondando al respecto de cómo llevan el manejo del perfil de Alaïa en la aplicación, Adamari López habló de lo que le ha restringido.

“Es más, en mi caso, yo le tengo prohibido que salga en videos de otros niños que son amigos de ella”, relató al respecto.

“Si yo no veo el video, si yo no sé el contenido, si yo no sé lo que grabaron, no puede”, añadió sobre su postura.

Quien fuera la protagonista de telenovelas como ‘Amigas y rivales’, que puedes ver aquí en ViX, destapó que, en caso de no obedecer esa indicación, habría una consecuencia.

“Y si lo hace, dejamos de ir a esa casa. Punto y se acabó”, sentenció, con lo que la Dr. Nancy estuvo de acuerdo, diciéndole, “eso está muy bien”.

¿Por qué Adamari López muestra a Alaïa en redes sociales?

En marzo del año pasado, Adamari López se sinceró sobre la razón por la que, a diferencia de otros famosos, sí muestra a su primogénita en redes sociales.

“Uno comparte lo que le hace feliz a uno: mi hija me hace feliz, yo quiero compartir las cosas que vivo con ella”, expresó en Desiguales.

“Yo dije en algún momento que ‘todos somos tíos’, pues entonces yo le comparto a todos los tíos que tiene mi hija en el mundo lo que nosotros hacemos”, agregó.

La presentadora señaló que, lo que sí evita, es difundir material “feo” de Alaïa, del que ella se “sienta avergonzada”, “sino cosas bonitas”.

