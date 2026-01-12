Adamari López

Adamari López “prohíbe” a Alaïa salir en videos de sus amiguitos: esto pasaría si la desobedece

La presentadora contó la consecuencia que habría para la pequeña si no obedece su regla.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Adamari López dice que es “normal” que su hija de 10 años tome sus tacones: así reacciona a críticas

Adamari López reveló la regla inquebrantable que le ha puesto a su hija, Alaïa, con respecto a aparecer en las plataformas digitales a sus 10 años.

La querida presentadora de Desiguales contó en una de las más recientes emisiones del programa que son tanto ella como su ex, Toni Costa, quienes controlan la cuenta en Instagram de su retoño.

PUBLICIDAD

“Nosotros no le permitimos a ella ni siquiera ningún contenido dentro de las redes. Le preguntamos: ‘Vamos a grabar esto, ¿quieres participar? ¿Quieres que lo subamos?’”, explicó.

La “prohibición” de Adamari López a Alaïa

Más sobre Adamari López

Adamari López se sincera sobre “no tener para pagar la casa” y lo que está dispuesta a hacer
1:00

Adamari López se sincera sobre “no tener para pagar la casa” y lo que está dispuesta a hacer

Univision Famosos
Adamari López confiesa qué contestaría a un ex si le manda un mensaje: ¿quedaron cenizas?
2 mins

Adamari López confiesa qué contestaría a un ex si le manda un mensaje: ¿quedaron cenizas?

Univision Famosos
Adamari López confiesa “diferencias” con Toni Costa tras separación: “Nos podemos arrancar los pelos”
0:55

Adamari López confiesa “diferencias” con Toni Costa tras separación: “Nos podemos arrancar los pelos”

Univision Famosos
¡Inspírate en los looks de estas famosas para lucir de impacto esta Navidad!
0:55

¡Inspírate en los looks de estas famosas para lucir de impacto esta Navidad!

Univision Famosos
Adamari López se “jala la oreja” por “gustitos” que se ha dado: revela las libras que quiere bajar
0:59

Adamari López se “jala la oreja” por “gustitos” que se ha dado: revela las libras que quiere bajar

Univision Famosos
Critican a Adamari López por sus zapatos con Piqué y reacciona: “Se te salen los dedos”
0:53

Critican a Adamari López por sus zapatos con Piqué y reacciona: “Se te salen los dedos”

Univision Famosos
“Esposo” de Adamari López es hospitalizado: ¿qué le sucedió y cómo se encuentra?
2 mins

“Esposo” de Adamari López es hospitalizado: ¿qué le sucedió y cómo se encuentra?

Univision Famosos
Adamari López y Ángela Aguilar: la presentadora aclara si la cantante fue grosera con ella
1 mins

Adamari López y Ángela Aguilar: la presentadora aclara si la cantante fue grosera con ella

Univision Famosos
¿Ángela Aguilar le hizo desplante? Adamari López revela detalles del encuentro que se hizo viral
0:54

¿Ángela Aguilar le hizo desplante? Adamari López revela detalles del encuentro que se hizo viral

Univision Famosos
Adamari López rompe el silencio sobre su encuentro viral con Ángela Aguilar: ¿la trató mal?
2 mins

Adamari López rompe el silencio sobre su encuentro viral con Ángela Aguilar: ¿la trató mal?

Univision Famosos

Ahondando al respecto de cómo llevan el manejo del perfil de Alaïa en la aplicación, Adamari López habló de lo que le ha restringido.

“Es más, en mi caso, yo le tengo prohibido que salga en videos de otros niños que son amigos de ella”, relató al respecto.

“Si yo no veo el video, si yo no sé el contenido, si yo no sé lo que grabaron, no puede”, añadió sobre su postura.

Quien fuera la protagonista de telenovelas como ‘Amigas y rivales’, que puedes ver aquí en ViX, destapó que, en caso de no obedecer esa indicación, habría una consecuencia.

“Y si lo hace, dejamos de ir a esa casa. Punto y se acabó”, sentenció, con lo que la Dr. Nancy estuvo de acuerdo, diciéndole, “eso está muy bien”.

¿Por qué Adamari López muestra a Alaïa en redes sociales?

En marzo del año pasado, Adamari López se sinceró sobre la razón por la que, a diferencia de otros famosos, sí muestra a su primogénita en redes sociales.

“Uno comparte lo que le hace feliz a uno: mi hija me hace feliz, yo quiero compartir las cosas que vivo con ella”, expresó en Desiguales.

“Yo dije en algún momento que ‘todos somos tíos’, pues entonces yo le comparto a todos los tíos que tiene mi hija en el mundo lo que nosotros hacemos”, agregó.

La presentadora señaló que, lo que sí evita, es difundir material “feo” de Alaïa, del que ella se “sienta avergonzada”, “sino cosas bonitas”.

PUBLICIDAD

En agosto, ella ‘posteó’ una fotografía en la que su retoño aparece usando zapatillas de tacón, lo que le generó críticas pese a que ya había detallado que únicamente se las había probado.

Relacionados:
Adamari LópezAlaïa Costa LópezHijos de famososToni CostaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX