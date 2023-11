Supuesta amante del ‘Escorpión Dorado’ arremete contra el youtuber y manda mensaje a la esposa

Fabiola Martínez, la conductora señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Alex Montiel, mejor conocido como ‘Escorpión dorado’, rompió el silencio, dejando claro que nunca fue la amante y que “no le tiene miedo a la esposa”.

Fabiola Martínez arremete contra ‘Escorpión dorado’ tras polémica de infidelidad

Luego de que Alex Montiel salió junto a su esposa Dana Arizu para hacer frente al escándalo de infidelidad, asegurando, en un video de YouTube, que no hubo engaño pues desde hace tiempo decidieron llevar una ‘relación abierta’, Fabiola Martínez dio sus primeras declaraciones a través de una serie de historias de Instagram y un contundente comunicado.

En las historias, la conductora dijo que si no había salido a dar declaraciones fue porque es un tema del que no le interesa hablar; sin embargo, quiso hacer una aclaración, luego de que se dijo que había cambiado algunas de sus publicaciones por miedo a “la esposa”.

"Yo no he hablado, ni he salido a decir nada de todo esto que anda ahí rodando porque no tengo nada qué decir, ni me interesa el tema. Solamente una cosa, que me sacaron en Inventadas que cambié lo que puse que porque me amenazó la esposa de ende persona, no, no, no, no se equivoquen, ¿ustedes creen que yo le voy a tener miedo a alguien? Jamás, ni a ella, ni a un batallón, ni a nadie, yo no le tengo miedo a nadie", sentenció.



Sin mencionar los nombres de Alex Montiel, ni de Dana Arizu, Fabiola Martínez hizo sus publicaciones justo el fin de semana en el que el matrimonio salió a dar la cara tras el escándalo que provocaron los videos en los que se ve al youtuber en supuesta situación comprometedora con la conductora durante el concierto de Peso Pluma en Monterrey.

"Si hago algo es porque luego digo 'se va a malinterpretar' y no es así, yo las cosas de frente y claras, si no he querido hablar es porque no quiero, nadie me ha amenazado, nadie me ha dicho 'no, no digas'. Simple, solo quiero que quede claro, yo no le tengo miedo a nadie", finalizó la conductora.

Fabiola Martínez asegura que ella no fue amante de nadie tras polémica con ‘Escorpión dorado'

La conductora también publicó un escrito a modo de comunicado en el que se deslindó del juicio de “amante” con el que ha sido vista en redes sociales, aclarando que ella no se metió en ningún matrimonio pues creía estar construyendo una relación seria bajo la promesa de que dicha unión se finiquitaría de forma legar en una fecha establecida.

“No me gustan las mentiras y yo no fui quien falló. Hoy todo queda totalmente enterrado, así que les pido que comprendan que yo no me metí en un matrimonio, ya que no existe tal cual. Yo estaba esperando un plazo que se acordó para que ese ‘matrimonio’ se diera por terminado legalmente. Tal vez todo esto salió a la luz antes de tiempo, pero fue lo mejor”, escribió.



Además, señaló que nunca escondió su relación y que siempre recibió su lugar hasta la publicación del video en el que Alex Montiel aparece con su esposa negando la relación y hablando de un acuerdo en pareja para que pudieran salir con más personas y no del fin de un matrimonio.

“Tal vez cuando llegara esa fecha esta persona quien sabe con qué me saldría y hubiese sido más tiempo perdido. Así que no fui ni soy la amante de nadie. Las amantes se esconden, yo jamás estuve escondida, él jamás me escondió, me dio mi lugar, lugar que hoy me quitó de la noche a la mañana, pero los tiempos de Dios son perfectos, yo no reniego de la situación, estoy en paz conmigo misma”, finalizó.