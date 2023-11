'Escorpión Dorado' y su esposa dan la cara ante escándalo de infidelidad: tienen una relación “abierta”

"Aunque yo haya estado preparada vivirlo fue de alguna manera, con tanto ruido y juicio de tanta gente como cercana, me preguntaban '¿pero por qué con esa persona?' y yo decía 'porque yo no puedo elegir', creo que hubo cosas que a mí me movieron y me sorprendieron pero que estaban fuera de mi alcance, solamente aceptar y decir estamos en un acuerdo y pudo haberme gustado o no la persona, pero no me puedo hacer de la vista gorda que el acuerdo estaba", aclaró.