Exhiben supuesta infidelidad del 'Escorpión Dorado' a su esposa con conductora: publican videos y fans reaccionan

Alex Montiel, influencer que está detrás de la máscara del Escorpión Dorado, es acusado en redes sociales de haber sido infiel a su esposa Dana Arizu con la conductora de televisión Fabiola Martínez.

Videos del 'Escorpión Dorado' supuestamente siendo infiel con conductora se hacen virales

El pasado fin de semana, el nombre de Alex Montiel se convirtió en tendencia luego de que los videos en los que supuestamente aparece junto a la conductora Fabiola Martínez en ‘una situación comprometedora’ se hicieron virales.

Las imágenes fueron reveladas en las redes sociales de Carolin Castro, esposa del comediante Óscar Burgos, ‘El Perro Guarumo’.

En las primeras historias se ve al Escorpión Dorado y Fabiola Martínez y otro grupo de personas disfrutando del concierto de Peso Pluma.

Sin embargo, fueron los siguientes videos los que desataron polémica y es que en ellos se observa a Alex Montiel y Fabiola abrazados y con el rostro tan cerca que muchos aseguran se estarían besando.

“Yo me aventé el chismecito ayer en las cuentas de Instagram, dicen que él tiene bloqueada a la esposa y tienen rato separados”; “Es que sí no es muy de amigos esa forma de abrazarse al inicio pareciera como si se besaran”; “Una chica sacó pruebas donde está con ella en New York juntos”, son algunos de los comentarios.



Respecto a este último comentario, tras la revelación de los videos, los fans se pusieron a investigar y encontraron coincidencias en las fotografías que Alex Montiel y Fabiola Martínez compartieron en sus respectivas redes sociales parte de la sesión de fotos que en su reciente viaje tomaron en Nueva York.

Aunque en ninguna de las fotografías aparecen juntos, usuarios de redes sociales destacan que fueron tomadas en las mismas fechas en los mismos lugares, por lo que las especulaciones sobre una relación secreta aumentaron.

Dana Arizu, esposa de Alex Montiel, envía mensaje tras rumores de infidelidad

Aunque hasta ahora, Alex Montiel no ha manifestado reacción alguna sobre la polémica que desató su convivencia en público con Fabiola Martínez, ha sido Dana Arizu quien lanzó un mensaje con el que querría poner fin a los rumores que apuntan a que están separados.

“A punto de cumplir 13 años de casada con Alex Montiel, este hombre que amo tanto y con el cual hemos construido una vida hermosa juntos, proyectos importantes, una vida llena de trabajo y entrega, que nos ha dado grandes satisfacciones, amo ser la madre de tus hijos, esposa, mánager, socia, pero sobre todo tu cómplice siempre. 13 años de tantos retos que hoy nos llevan al lugar que nos ganamos como el gran equipo que somos. ¡Te amo siempre!”, se lee en el mensaje que hasta ahora no ha respondido Montiel.

La historia de amor entre Alex y Dana habría iniciado por allá del 2007 cuando se conocieron trabajando en una televisora. La pareja tiene dos hijos, Luka y Dan Montiel.