¿Biby Gaytán le "espantó" a su hijo romance con Fabiola Campomanes, 22 años mayor? Él responde

" Me enoja, pero también me da sentimiento, porque qué triste, qué lamentable que no puedan permitir que dos personas tengan una amistad y que la quiera ensuciar de la forma que sea", dijo la actriz en el programa de YouTube 'De lo que uno se entera' el 21 de agosto. "Nunca hubo nada, más que una amistad linda", añadió.