La expresentadora de noticias Angelynn Mock fue detenida, acusada por presuntamente apuñalar mortalmente a su mamá, Anita Avers.

En un comunicado, el Departamento de Policía del Condado de Sedgwick aseguró que la conductora de televisión atacó a su madre al interior de la casa que compartían, en Wichita, Kansas, reporta People.

¿Por qué Angelynn Mock asesinó a su mamá?

De acuerdo con las autoridades, respondieron a un reporte de agresión con arma blanca el viernes 31 de octubre y encontraron a Angelynn Mock afuera de la residencia.

Alrededor de las 8 de la mañana, Anita Avers, de 80 años, fue hallada inconsciente en su cama con múltiples heridas, por lo que la trasladaron a un hospital cercano, donde declararon su fallecimiento.

Entre tanto, a la comunicadora la atendieron en una clínica pues tenía lesiones en las manos. Tras ello, la llevaron a la cárcel local imputada por asesinato en primer grado.

El portal Kake, de ABC, detalla que supuestamente los operadores del 911 indicaron a los servicios de emergencia que “la persona que llamó apuñaló a la madre para salvarse”.

Una presunta testigo, Alyssa Castro, declaró al medio que estaba en el auto con su novio cuando “una mujer se acercó”, con las manos y cuerpo “lleno de sangre”, pidiendo que marcaran para solicitar ayuda.

Aparentemente, quien fuera estrella de la ‘pantalla chica’ habría alegado legítima defensa propia como móvil de su accionar.

Angie, como también se le conoce, está actualmente presa con una fianza de un millón de dólares. No se conoce información sobre su comparecencia inicial ante el tribunal.

¿Quién es Angelynn Mock?

Angelynn Mock fue la titular del noticiero matutino FOX 2, en St. Louis, desde 2011 hasta 2015, expone Fox News Channel. También ocupó cargos en KOKH FOX 25, en Oklahoma City.

Al momento de su aprehensión, ella trabajaba en una empresa de software de gestión de datos, se lee en su perfil en LinkedIn.