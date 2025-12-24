Polémicas de famosos Famosa exestrella infantil de Nickelodeon recibe ayuda de actor tras ser encontrado en las calles El actor Daniel Curtis Lee compartió que se reunió con Tylor Chase, su excompañero de elenco en la serie ‘Ned's Declassified School Survival Guide’, quien aparentemente no tiene dónde vivir.



Video Famoso exactor infantil es captado en aparente situación de calle: revive preocupación por su estado

Tylor Chase, famoso exactor infantil de Nickelodeon, recibió ayuda de Daniel Curtis Lee, quien fuera su compañero de elenco en la exitosa serie ‘Ned's Declassified School Survival Guide’.

El intérprete compartió en su cuenta de TikTok, este 23 de diciembre, un video en el que se le pude ver reuniéndose con su coestrella del programa, quien fue captado en las calles.

Quien diera vida a ‘Simon’ en el ‘show’ contó que, pese a que otras personas se “esforzaron mucho para intentar ingresarlo en un hospital”, pero “no lograron subirlo a un auto” pues Chase “se arrepintió”.

Por eso, dijo, lo invitó a comer pizza y a pasar un rato agradable juntos. Además, consiguió que se viera por videollamada con otros viejos amigos.

Daniel Curtis Lee mostró cómo se reunió con Tylor Chase para ayudarlo. Imagen Daniel Curtis Lee/TikTok

Alojan a Tylor Chase en un hotel

Si bien, Tylor Chase no ha recibido atención médica, Daniel Curtis Lee informó que al menos no pasará los siguientes días sin un techo sobre su cabeza.

“Dado que es época de fiestas y está lloviendo, mi intención era que tuviera al menos comodidades básicas”, relató.

“Él prefirió quedarse en un lugar local y este era el único que estaba abierto y aceptaba personas en ese momento”, agregó, refiriéndose a un hotel.

El también director indicó que le aseguró a Chase que volverá para saludarlo y “hablar más sobre cómo resolver su situación actual”.

“Con el fin de organizar la rehabilitación o lo que sea que se necesite”, explicó Daniel al respecto del plan que ha pensado.

“Eres el mejor, hermano. Creo en ti y vamos a ganar. Todo lo que tenemos que hacer es mantenernos así y seguir trabajando”, le comentó.

Tylor Chase pasará las fiestas navideñas hospedado en un hotel. Imagen Daniel Curtis Lee/TikTok

¿Tylor Chase vive en las calles?

Este miércoles 24 de diciembre, The Sun reporta que Tylor Chase habló de su condición tras haberse vuelto viral.

“Vivo por aquí cerca. Mi mamá está aquí. Tengo mucha gente buena que me apoya. No está nada mal”, declaró, cita el diario.