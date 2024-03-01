Muertes de famosos

Viudo de exintegrante de show infantil rompe el silencio a un mes de su muerte: esto le pasó

Édgar Palacios habló de las complicaciones que llevaron de emergencia a Fabiola Yazmín, quien murió tras dar a luz a su hijo.

Fabiola Yazmín Ortega Bércenas, quien fuera una de las voces de las botargas del show infantil Bely y Beto, murió el 1 de febrero tras complicaciones en su parto. A un mes del fallecimiento, su viudo rompió el silencio sobre aquel doloroso episodio.

Édgar Palacios habló en la sección ‘Ocurrió así’, del programa Hoy, sobre la “ preeclampsia severa con síndrome de HELLP” que desarrolló Fabiola en la última etapa de su embarazo.

“Tenía un embarazo perfecto, pero a ella le subió la presión. El doctor nos dijo que los latidos del corazón del bebé estaban más lentos y ya de ahí no supe más de ella; me despedí con un beso en su frente. Hasta que salió el doctor y me mostró al bebé”, declaró el viudo de Fabiola en la emisión de este viernes.

“Al rato me dijo que a Fabiola se le había complicado todo y que iba a pasar a cuidados intensivos. Que había tenido daño en su hígado. Me hubiera gustado que ella cargara al bebé”, continuó.

“En la última cirugía que le iban a hacer para quitarle unas compresas del hígado, ahí nos iban a permitir que ella lo sintiera en sus brazos”, relató, tratando de contener el llanto.

Fabiola Yazmín Ortega murió tras dar a luz a su bebé.
Fabiola Yazmín Ortega murió tras dar a luz a su bebé.
Imagen Fabiola Yazmín Ortega / Facebook


La actriz Cecy Gutiérrez, quien tuvo oportunidad de estar cerca del viudo de Fabiola Yazmín, contó que la pareja había esperado 17 años para lograr ser nuevamente padres.

Asimismo, informó que el pequeño, que logró sobrevivir a las complicaciones del parto de su madre, fue registrado con el nombre de Fabricio en honor a su mamá.

“Al primero que tenían que resucitar era a él (al bebé). Cuando nace, el doctor lo saca del vientre. El (pequeño) viene empapado de una hemorragia de sangre que ya tenía la madre. Lo registraron como Aldo, pero también le ponen Fabricio en honor a su mamá”, dijo.

Por último, Cecy Gutiérrez presentó en el programa Hoy imágenes exclusivas de Aldo Fabricio y su hermano mayor Édgar.

“El bebé es un milagro”, sentenció.

¿Quiénes son Bely y Beto?

Bely y Beto son un dueto de animadores. Belinda Treviño es la animadora que siempre está acompañada en sus shows por Beto.

El espectáculo infantil es originario de Monterrey, Nuevo León, y originalmente inició solo con la participación de Beli. Sin embargo, con el paso del tiempo, Beto se unió a ella, así como otras botargas.

