Muere exintegrante de Bely y Beto: habría perdido la vida “trayendo al mundo” a su bebé

Video Fernanda Castillo y otras famosas que estuvieron entre la vida y la muerte tras ser madres

La tarde el pasado 1 de febrero, se informó la muerte de Fabiola Yazmín Ortega Bárcenas, exintegrante del show infantil mexicano Bely y Beto, quien presuntamente habría fallecido “trayendo al mundo” a su bebé.

A través de Instagram, Belinda Treviño, una de las integrantes del show regiomontano, lamentó el deceso de su excompañera, quien por años prestó su voz a las botargas.

PUBLICIDAD

“Es muy difícil decir adiós, gracias por tantos momentos que vivimos juntas y dar alegría a tantos niños con tu voz. VUELA ALTO”, expresó la influencer.

Así despidió Belinda Treviño a su excompañera. Imagen Belinda Treviño / Instagram

Lo que se sabe de su muerte

Aunque Belinda Treviño no entró en detalles sobre la muerte de su excompañera, en redes sociales trascendió que Fabiola Ortega se encontraba hospitalizada desde hace varios días. Incluso, familiares y amigos la reportaban presuntamente “delicada de salud”.

Del mismo modo se reportó que habría muerto por una supuesta complicación en su embarazo, una “preeclamsia severa con síndrome de HELLP”, lo que le habría ocasionado ser intervenida de emergencia. Su bebé habría sobrevivido.

Fabiola Ortega falleció por presuntas complicaciones en su embarazo. Imagen Fabiola Ortega / Facebook



“Ayer recibimos esa noticia que con toda fe y esperanza rogábamos que NO llegara, te fuiste dando el mejor show que fue trayendo al mundo a tu bebé Aldo y lograste tenernos a todos atentos a tu lado orando por ti. Siempre fuiste una guerrera incansable, nunca te dabas por vencida pero Dios te requería a su lado y te mando llamar, no perdiste la batalla más bien ganaste la dicha de estar en la Gloria de Dios (…) Vuela alto, descansa en paz y vete tranquila que jamas dejaremos solos a tu familia”, dice uno de los tantos mensajes que aparecen en su perfil de Facebook.

Tras la muerte de Fabiola Ortega, familiares, amigos y seguidores habrían comenzado una colecta para pagar los gastos hospitalarios, los cuales superarían el millón de pesos.

Fabiola Ortega habría sido la antigua voz de Beto y habría formado parte del show en 2009.

PUBLICIDAD

¿Quiénes son Bely y Beto?

Bely y Beto son un dueto de animadores. Belinda Treviño es la animadora que siempre está acompañada en sus shows por Beto, una botarga.

Fabiola Ortega habría sido la antigua voz de Beto. Imagen Bely y Beto / Instagram