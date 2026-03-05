Banda Los Recoditos Vocalista de Los Recoditos es acusado de presunta violencia por su esposa: la banda toma esta medida Rafa González, vocalista de banda Los Recoditos, fue señalado por su esposa Fernanda Redondo por presunta violencia doméstica. A través de un comunicado, el grupo mexicano anunció la salida temporal del cantante.



Rafa González, vocalista de banda Los Recoditos, fue acusado de presunta violencia por su esposa, Ferananda Redondo.

La mujer, declaró a través de un video que publicó en TikTok, que las presuntas agresiones habrían sucedido durante una reunión familiar. Según su testimonio, esta situación se habría repetido a lo largo de “12 años”.

“El día de ayer me golpeó, me encajó un cuchillo, me somete para que yo no pueda hablar ni decir nada. Me quita mi teléfono. Ahorita vino gente de su empresa para defenderlo y que yo no dijera nada”, contó al mismo tiempo en que mostraba golpes en su cuerpo.

“Lo repito, es una figura pública, es el vocalista de Los Recoditos, se llama Rafa González García, y quiero hacer totalmente responsable que si algo me llega a pasar es por él y nada más por él y por su gente de su empresa”, agregó.

En otro video, la esposa de Rafa González contó que la situación de presunta violencia se habría salido de control por el supuesto consumo de alcohol del cantante.

“El día de ayer estábamos mi familia y yo, hicimos una carne asada. Se salió de control todo porque él es una persona alcohólica. Me golpeó, me acuchilló. Aquí se alcanza a ver dónde me acuchilló junto con la pierna”, insistió.

Previo a su denuncia, Fernanda Redondo compartió en TikTok un video donde aparece con lesiones en el rostro. En las imágenes se le puede ver en el interior de un auto y, junto a ella, al vocalista de banda Los Recoditos.

"Amiga, guárdame este video, por favor. Mira cómo me tiene él”, expresa la mujer, quien también narró en sus publicaciones que desde hace tiempo fue diagnosticada con “trastorno límite de la personalidad” a raíz de “infidelidades, depresiones y ansiedades” que supuestamente ha vivido durante su matrimonio.

“Él siempre me ha dicho que si yo saco algo, él va a sacar a la luz mi encefalograma para demostrar que yo estoy loca. Yo quiero que ustedes sepan que estoy completamente sana de mis facultades mentales. Tomó medicamentos, sí, pero también tengo una hoja de mi psiquiatra donde él avala que yo estoy apta para llevar una vida normal”.

“Esta persona se ha encargado de hacerme manipulación, chantajismo… Se ha encargado de golpearme, de abusar de mi mentalmente, de decir que yo estoy loca”, sentenció.

Cesan a vocalista de banda Los Recadito tras denuncia de su esposa

Este jueves 5 de marzo, banda Los Recoditos se pronunció sobre la denuncia interpuesta por la esposa de Rafa González, quien acusa al vocalista de presunta violencia doméstica.

“Como empresa reiteramos nuestra postura de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia, nuestro compromiso permanente con el respeto, la integridad y los valores que promovemos dentro y fuera de nuestra banda”, señalaron en su comunicado.

“Por lo anterior y de común acuerdo con Rafael, tomamos la decisión de pausar temporalmente sus actividades como cantante en la banda, con el fin de que pueda concentrarse en atender y esclarecer la situación que actualmente enfrenta. Estamos dando seguimiento puntal y atentos al desarrollo de los procesos y a lo que determinen las autoridades”, agregaron.

“Por respeto a todas las partes involucradas y al debido proceso, nos mantendremos prudentes mientras se esclarecen los hechos”, concluyeron.

Comunicado banda Los Recoditos. Imagen Los Recoditos / Instagram