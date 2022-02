Evaluna presumió cuánto ha crecido su 'baby bump' con estas coquetas fotos: luce radiante

En octubre de 2021, Evaluna Montaner y Camilo Echeverry anunciaron que se convertirían en padres por primera ocasión y, con sus tiernas publicaciones, han conquistado a sus millones de seguidores en redes sociales.

Indudablemente, la pareja conformada por la hija de Ricardo Montaner y el intérprete de ‘Vida de rico’ es una de las más estables del mundo del entretenimiento; de hecho, el bebé de Evaluna nacerá rodeado de amor, pues ha recibido un sinnúmero de muestras de cariño por parte de sus familiares, amigos y fans.

Evaluna “no podía tener hijos”

Aunque actualmente los intérpretes están más que felices con la dulce espera de Índigo, el camino no ha sido del todo sencillo, pues Evaluna explicó cómo aenfrentó sus problemas de infertilidad, cuando los doctores creían imposible que tuviera hijos.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, aseveró la joven de 24 años.



No obstante, ante todo pronóstico, Camilo y Evaluna no se rindieron y, actualmente, se encuentran en la recta final de la dulce espera de Índigo, de quien aún se desconoce si será niño o niña.

Evaluna presumió su pancita de embarazo con coquetas fotos

A cada oportunidad, la también actriz presume su avanzado ‘baby bump’ con sus seguidores en redes sociales y, a unas semanas de dar a luz, la celebridad mostró cómo luce su pancita de embarazo con coquetas fotografías.



“Que empiece el debate… ¿Niña o niño?”, se lee al pie de un par de instantáneas en las que se puede ver a Evaluna con el torso desnudo mientras deja ver su 'baby bump'. Como era de esperarse, el retrato de inmediato recibió cientos de ‘likes’ por parte de sus seguidores y miles de comentarios.



El papá de Evaluna, Ricardo Montaner, sin duda se hizo presente en el posteo de su pequeña, en donde señaló la belleza de su hija: “Qué belleza Dios” es el tierno mensaje que el intérprete de ‘Déjame llorar’ escribió.