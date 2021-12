Evaluna ya tiene 5 meses de embarazo y presumió cuánto ha crecido su 'baby bump'

A través de sus stories de Instagram, en donde la siguen más de 18 millones de personas, la hija de Ricardo Montaner y esposa de Camilo compartió un lindo momento.

Vestida con un crop top verde, la futura mamá de 24 años se grabó frente al espejo para mostrar su pancita en el quinto mes de su embarazo.

¿Cómo se llamará el bebé de Evaluna y Camilo?

Los cantantes decidieron que su primogénito llevará el nombre Índigo, sin importar su sexo. “Sea varón o sea niña se va a llamar Índigo", aseguró Camilo y explicó que la palabra tiene un gran significado para él y su esposa.

“No es sólo el nombre de un color que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad. Además de que es un nombre sin género”.



Fue el pasado 13 de octubre cuando Camilo y Evaluna anunciaron por todo lo alto la llegada de su primer hijo, noticia que decidieron compartir a través de un video musical. El clip muestra imágenes de su noviazgo, el cual ha cambiado y ha tomado fuerza con el paso del tiempo.



Además de la noticia, el video muestra la reacción de Camilo al enterarse que se convertiría en padre así como la respuesta de las familias de los dos.

Evaluna mostró su embarazo en concierto

Tras anunciar que está esperando a su bebé, la hija de Ricardo Montaner volvió a los escenarios en Estados Unidos, donde lució por primera vez su pancita de embarazada. La joven acompañó a Camilo para cantar los temas ‘Índigo’ y ‘Machu Picchu’.

Ricardo Montaner espera que su nieta sea mujer

El venezolano se mostró muy entusiasmado con una fotografía compartida en Instagram, donde reconoció que quiere que el futuro bebé de su hija sea niña.

Sin embargo, aseguró que siempre lo amará sin importar el sexo e incluso afirmó estar muy impaciente con la llegada de su nieto.

“Yo creo que es nena, pero, si es varón, igual lo voy a amar entrañablemente. A veces me gana la impaciencia”, escribió.

¿Evaluna y Camilo duermen en camas separadas?

La pareja respondió en Instagram algunas preguntas de sus fans, quienes les pidieron que explicaran por qué estaban durmiendo en diferentes camas.

“Qué buena pregunta, pero en realidad eso no es lo que pasa”, dijo Evaluna en primer lugar. Acto seguido Camilo complementó. “Vean lo que pasa, lo que sucede, es que en este hotel no había camas dobles, así que nos tocó pegar las dos, pero no estamos separados”, dijo Camilo.



Ante la respuesta, los rumores sobre su dormían separados por cuestiones del embarazo o por una pelea quedaron aclarados y los artistas mostraron que están más unidos que nunca.