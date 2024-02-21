Evaluna y Camilo confirman segundo embarazo: revelan el nombre que llevará el bebé

Video Evaluna confió solamente en una partera durante su embarazo: no le hicieron ultrasonido en el proceso

Evaluna y Camilo acabaron con las especulaciones y este 21 de febrero confirmaron, a través de redes sociales, que la hija de Ricardo Montaner está embarazada por segunda ocasión.

Los cantantes utilizaron sus respectivas cuentas de Instagram y su canal de YouTube para publicar un video, en el que aparecen haciendo un refugio de tela para su primogénita y su próximo bebé.

Mientras mostraban detalles de cómo armaron la casita, Camilo recitó un poema que le escribió a Evaluna durante un vuelo de Madrid a Miami.

“Evaluna fértil, madre nunca lista, caminante descubierta en la marcha, hija nueva de la calma y asesina del afán, dueña de todos los domingos… Pastelera por accidente, excelente por intencional falta de oficio primaverita atravesada, violadora de calendarios, anticipadora de Navidades y madre del Amaranto y el Índigo”, fueron las palabras con las que confirmaron la noticia.

Evaluna habla del nombre de su bebé y cómo espera Índigo al bebé

La cantante compartió la grabación junto a un emotivo mensaje, en el que destacó que desde antes de saber que estaba embarazada, ya imaginaba junto a Camilo el nombre que llevaría el nuevo integrante de la familia Echeverri-Reglero.

“Este poema me lo escribió Camilo antes de enterarnos que estábamos esperándote. En un vuelo de Madrid a Miami empezamos a imaginarte con nombre y un par de semanas después supimos que ya nos venías acompañando”, precisó.

Evaluna destacó que no es la única emocionada con la noticia, sino que su hija Índigo está ansiosa por “cuidar a Amaranto”.

“ Qué ilusión nos da conocerte. Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Gracias Dios por el privilegio de ser su hogar. Oficialmente los Echeverri-Reglero somos CUATRO”, precisó.

Evaluna y Camilo confirmaron junto a su hija Índigo la llegada de un nuevo bebé Imagen Instagram Camilo / Evaluna



La pareja recibió miles de reacciones ante la noticia del segundo embarazo y es que los fans de la hija de Ricardo Montaner no sólo la felicitaron, sino que destacaron que Índigo será la mejor hermana mayor para Amaranto.

¿Cuándo nació la primera hija de Evaluna y Camilo?

Evaluna y Camilo se casaron el 8 de febrero de 2020 en Miami, Florida, en una espectacular boda, a la que acudieron 350 invitados.

Dos años después de contraer nupcias, la pareja anunció la llegada de su primogénita, a quien decidieron llamar Índigo y la cual nació en abril de 2022.

Pese a ser abiertos sobre su vida privada, Evaluna y Camilo han resguardado la identidad de su primogénita, evitando mostrar su carita en redes sociales y eventos públicos.