Camilo y Evaluna Montaner esperan a su segundo bebé, reportan

Video Camilo confiesa cómo cambió su forma de ver a Evaluna después del nacimiento de Índigo

Camilo y Evaluna Montaner estarían esperando a su segundo bebé, a poco menos de dos años de haberse convertido en padres de Índigo.

La noticia fue dada a conocer este 1 de febrero por la revista española ¡Hola!, que puntualizó que “los cantantes se preparan para aumentar su familia, algo que se producirá este 2024”.

“Por el momento, Camilo y Evaluna no saben si tendrán un niño u otra niña. Y no porque no quieran conocer el sexo del bebé”, exponen.

“Principalmente, porque, según hemos podido saber, la artista está a punto de comenzar su tercer mes de embarazo”, añaden.

El medio detalla que sería en agosto próximo cuando los artistas den la bienvenida a su segundo bebé. Hasta ahora, la pareja no se ha pronunciado al respecto.

Camilo y Evaluna levantan sospechas de embarazo

Si bien, han guardo hermetismo al respecto de un posible segundo embarazado, Camilo y Evaluna levantaron las sospechas entre sus seguidores este 31 de enero.

Ellos publicaron en sus cuentas de Instagram un video en el que aparecen bailando al ritmo de ‘Plis’, su próxima canción a estrenar.

A la hija de Ricardo Montaner se le ve utilizando una bata al tiempo que salta sobre la cama, y, en un momento, se asegura de que su abdomen no se exponga.

Los usuarios de la red social recurrieron a la sección de comentarios del ‘post’ para externar sus suposiciones de que ella está en la dulce espera.

“¿Soy la única que piensa que Evaluna está embarazada? Últimamente en todo lo que sacan ella se cubre el vientre”; “Se ve que está embarazada” y “¿Será que el próximo bebé se llamará Mar?”, se lee en las interacciones.

La relación de Camilo y Evaluna

Camilo y Evaluna se conocieron en 2014, cuando él participó en la grabación de un tema para la telenovela ‘Grachi’, protagonizada por la artista.

Desde entonces, iniciaron un noviazgo que se consolidó con su matrimonio el 8 de febrero de 2020, en una romántica boda celebrada en Miami.

En abril de 2022, a su vida llegó Índigo, quien ha llenado de alegría y ternura a la familia Montaner, que la recibió con mucho amor y cariño.

El pasado febrero, Camilo utilizó sus historias de la red social para dejar entrever que ya anhelaba volver a ser padre al lado de Evaluna.