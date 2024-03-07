Evaluna hace confesión sobre su embarazo y hasta publica foto

Video ¿Qué significa Amaranto, el nombre del bebé de Camilo y Evaluna?

Evaluna y Camilo anunciaron el segundo embarazo de la cantante el pasado 21 de febrero y tan solo un día después presumió su pancita al desfilar en la alfombra roja de Premio Lo Nuestro.

Aunque ha dado pocos detalles sobre la próxima llegada de su bebé, la hija de Ricardo Montaner ahora rompió el silencio e hizo una confesión sobre su estado el pasado 5 de marzo.

Evaluna destapó el peculiar antojo que ha sufrido estos meses: “Pan de yuca waffles es lo que más quiero desayunar últimamente… Buen día”, compartió en Instagram la esposa de Camilo como descripción de la imagen, en la que presumió su desayuno.

Evaluna destapa el peculiar antojo que tiene durante su segundo embarazo Imagen Instagram Evaluna

Mientras que Evaluna confesó los antojos que ha tenido en su segundo embarazo, Camilo contó qué planea hacer en el parto de su esposa.

Camilo dice cómo será el parto de Evaluna

Durante su participación en Adolescente El Podcast, Camilo dio pistas de que el parto de Evaluna será igual que el de su primogénita Índigo, en casa y con ayuda de una partera.

El intérprete de ‘Vida de rico’ reveló en la charla, publicada hace tres días, que se ha estado preparando para ayudar a la hija de Ricardo Montaner y a la partera a traer al mundo a Amaranto, nombre que llevará el bebé.

“He leído y he estudiado montones porque quiero asistir a la partera en este parto. En el parto de Índigo estuve como acompañante activo, pero no tenía el conocimiento como para asistir activamente. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente, es complejo, no es ‘pon las manos’, no, eso todo un asunto”, explicó el cantante colombiano.

Así anunciaron Evaluna y Camilo el embarazo de la cantante

Evaluna y Camilo publicaron el 21 de febrero un emotivo video, en el que el cantante recitaba un poema que escribió para su esposa mientras armaba un ‘refugio’ para Índigo y Amaranto.

Los cantantes acompañaron las imágenes con un mensaje en el que destacaron su emoción e ilusión por la próxima llegada del nuevo miembro a la familia Echeverri -Reglero.

