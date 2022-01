Salma Hayek y Eugenio Derbez sumaron un logro más: fueron nominados a un premio de Hollywood

El pasado 12 de enero se dieron a conocer los candidatos para los premios del Sindicato de Actores de Cine.

En la televisión, ‘Succession’ y ‘Ted Lasso’ fueron las producciones con más nominaciones, mientras que la película ‘El poder del perro’ lideró las de la pantalla grande.

Una buena sorpresa se llevaron los actores de ‘Latin Lover’, pues sus nombres también aparecieron en la lista de los nominados.

Eugenio Derbez y Salma Hayek fueron nominados a los SAG Awards

Eugenio Derbez y Salma Hayek competirán en la categoría de Actuación Destacada de un Elenco de Película.

El primero de ellos con la cinta ‘CODA’ y la segunda, por su trabajo en ‘House of Gucci’.



Al respecto, el creador de Vecinos reaccionó a través de su cuenta de Twitter, en la que expresó:

“¡Qué gran sorpresa esta mañana! Muchas gracias por este increíble honor, felicidades a mis compañeros de elenco”.



En entrevista con el programa ‘Hoy’ añadió:

“Siempre será sorpresa, yo nunca espero nada, uno hace su trabajo lo mejor que se puede y luego a ver qué pasa con la película”.



Por su parte, Salma Hayek no se ha expresado públicamente al respecto.

Este reconocimiento es tan sólo una de las muestras de lo bien que les está yendo a los mexicanos en Hollywood.

Eugenio Derbez y Salma Hayek ya tienen su estrella en el Paseo de la Fama

Vale la pena recordar que el pasado mes de noviembre, la veracruzana develó la lápida que lleva su nombre en Hollywood, tras 40 años de carrera.

En aquella ocasión, se lo dedicó a sus fans, quienes “le dieron el valor” para buscar una carrera en Estados Unidos.



5 años antes, en marzo del 2016, el cómico recibió la suya, que dedicó a cada uno de sus hijos por haberlo apoyado a lo largo de su carrera.

Cargando Video... Eugenio Derbez ya tiene su estrella en el paseo de la fama en Hollywood

Ambos son productores

Sin duda alguna, el reconocimiento hacia los dos es producto de su arduo trabajo en las pantallas chica y grande, pero, ¿sabías que este va más allá de la actuación?

En 1999, Salma Hayek creo Ventanarosa Productions, con la que ha producido proyectos como ‘Betty’, ‘Frida’, ‘Monarca’, ‘El profeta’ y más.



Por su parte, Eugenio Derbez se ha encargado de la producción de muchos de sus programas y películas, como ‘No se aceptan devoluciones’, ‘Derbez en cuando’, ‘La familia P. Luche’, Vecinos, entre otros.

En marzo del 2020 explicó en el canal de Youtube de su hijo José Eduardo que ha incursionado en otras facetas “por necesidad”.

“Empecé primero como actor y luego me di cuenta de que no me gustaban lo que me escribían y decía ‘me gustaría escribir mis propias cosas’ (...) y luego lo me di cuenta de que lo que ya había escrito no lo dirigían bien, entonces empecé a dirigir por necesidad. Luego el productor me acababa cambiando cosas”.

Salma Hayek estuvo nominada a un Oscar

No cabe duda de que la actriz de ‘House of Gucci’ le ha abierto las puertas a otros mexicanos desde hace ya varios años.

En el 2003 se convirtió en una de las pocas de esta nacionalidad en competir por un premio Oscar por su película ‘Frida’.



Tras la nominación de Eugenio Derbez a los SAG Awards, se ha comentado que él también podría estar en la lista de los Oscar de este año.