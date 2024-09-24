Eugenio Derbez

Eugenio Derbez lleva 10 años pensando en su adiós: esto haría tras anunciarse su fallecimiento

El actor compartió detalles sobre cómo le gustaría ser recordado luego de su fallecimiento. “Quiero burlarme de la muerte, como debe de ser”, reconoció.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Eugenio Derbez se burla de Belinda tras su caída en plena pasarela? Esto hizo el actor

Eugenio Derbez reconoció estar en contra de los funerales tradicionales, por lo que lleva más de 10 años planeando su último adiós.

El actor reveló al periodista Gustavo Adolfo Infante los planes que tiene para el momento en que su fallecimiento sea anunciado por su familia, dejando al descubierto que, incluso, podría ser él quien dé a conocer su propia muerte.

PUBLICIDAD

Más sobre Eugenio Derbez

Hijos de Eugenio Derbez responden a Victoria Ruffo sobre que el actor “nunca ha sabido” ser padre
0:46

Hijos de Eugenio Derbez responden a Victoria Ruffo sobre que el actor “nunca ha sabido” ser padre

Univision Famosos
Victoria Ruffo exhibe a Eugenio Derbez por no saber ser papá y él así reacciona
0:55

Victoria Ruffo exhibe a Eugenio Derbez por no saber ser papá y él así reacciona

Univision Famosos
José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá
1:01

José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá

Univision Famosos
Mhoni Vidente afirma que Derbez “trae una brujería”: dice que por eso hace "tan malos programas"
1 mins

Mhoni Vidente afirma que Derbez “trae una brujería”: dice que por eso hace "tan malos programas"

Univision Famosos
Acusan a Derbez de encerrar a Sammy cuando trabajaban: Eugenio explica por qué lo vigilaban
1:11

Acusan a Derbez de encerrar a Sammy cuando trabajaban: Eugenio explica por qué lo vigilaban

Univision Famosos
Derbez le responde a Mhoni Vidente tras llamarlo “desgraciado” y ventilar “separación” de Alessandra
0:54

Derbez le responde a Mhoni Vidente tras llamarlo “desgraciado” y ventilar “separación” de Alessandra

Univision Famosos
Mhoni Vidente llama “desgraciado” a Derbez: revela desde “cuándo” él y Alessandra “ya no están juntos”
0:54

Mhoni Vidente llama “desgraciado” a Derbez: revela desde “cuándo” él y Alessandra “ya no están juntos”

Univision Famosos
Lucero reacciona tras saber que tendrá estrella en Paseo de la Fama: Eugenio Derbez le hace petición
0:46

Lucero reacciona tras saber que tendrá estrella en Paseo de la Fama: Eugenio Derbez le hace petición

Univision Famosos
Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre la supuesta separación de Eugenio Derbez por infidelidad
1:00

Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre la supuesta separación de Eugenio Derbez por infidelidad

Univision Famosos
Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece
2 mins

Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece

Univision Famosos

“No me ha dado tiempo, pero he tenido ganas de hacer un… quiero dejar un programa grabado… Lo llevo pensando más de 10 años”, admitió en el show ‘El minuto que cambió mi destino’ en su emisión del 21 de septiembre.

“Algo así de ‘si usted está viendo este programa es porque ya me morí”, reaccionó el periodista, a lo que Eugenio Derbez respondió contundete: “Ajá y burlarme de la muerte, como debe de ser”.

Así le gustaría que el público lo recordara

El protagonista de 'No se aceptan devoluciones' (película que puedes ver en ViX) adelantó que ese programa especial se caracterizaría por su sentido del humor, ya que aprovecharía esos últimos minutos para despedirse sin temor a los reclamos.

“Decir todas las cosas políticamente incorrectas para que ya no me puedan reclamar y que sea una despedida linda, porque luego te despiden cuando ya te moriste”, agregó el comediante.

Sin dar detalles sobre el contenido del programa especial que planea, Eugenio Derbez finalmente ventiló la razón por la que no le gustan los velorios.

“¿Para qué vas a los velorios si ya se murió la persona?, ¿para que te vea la familia? No, yo creo que debes visitar a los amigos antes de que se mueran”, señaló el protagonsita de La Familia P. Luche.

“Debes de hacer las cosas en vida y no una vez que ya se murió (la persona)… ¿a qué vas al velorio?, ¿para quedar bien?”, sentenció.

Relacionados:
Eugenio DerbezAlessandra RosaldoMuertes de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD