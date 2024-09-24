Eugenio Derbez lleva 10 años pensando en su adiós: esto haría tras anunciarse su fallecimiento

Video ¿Eugenio Derbez se burla de Belinda tras su caída en plena pasarela? Esto hizo el actor

Eugenio Derbez reconoció estar en contra de los funerales tradicionales, por lo que lleva más de 10 años planeando su último adiós.

El actor reveló al periodista Gustavo Adolfo Infante los planes que tiene para el momento en que su fallecimiento sea anunciado por su familia, dejando al descubierto que, incluso, podría ser él quien dé a conocer su propia muerte.

PUBLICIDAD

“No me ha dado tiempo, pero he tenido ganas de hacer un… quiero dejar un programa grabado… Lo llevo pensando más de 10 años”, admitió en el show ‘El minuto que cambió mi destino’ en su emisión del 21 de septiembre.

“Algo así de ‘si usted está viendo este programa es porque ya me morí”, reaccionó el periodista, a lo que Eugenio Derbez respondió contundete: “Ajá y burlarme de la muerte, como debe de ser”.

Así le gustaría que el público lo recordara

El protagonista de 'No se aceptan devoluciones' (película que puedes ver en ViX) adelantó que ese programa especial se caracterizaría por su sentido del humor, ya que aprovecharía esos últimos minutos para despedirse sin temor a los reclamos.

“Decir todas las cosas políticamente incorrectas para que ya no me puedan reclamar y que sea una despedida linda, porque luego te despiden cuando ya te moriste”, agregó el comediante.

Sin dar detalles sobre el contenido del programa especial que planea, Eugenio Derbez finalmente ventiló la razón por la que no le gustan los velorios.

“¿Para qué vas a los velorios si ya se murió la persona?, ¿para que te vea la familia? No, yo creo que debes visitar a los amigos antes de que se mueran”, señaló el protagonsita de La Familia P. Luche.