Eugenio Derbez y elenco de 'La familia P. Luche' de luto dan último adiós a Juan Verduzco

Video 'Don Camerino’ 'desapareció’ antes de morir: el misterio del actor Juan Verduzco de La Familia P. Luche

Eugenio Derbez y estrellas que formaron parte de las tres temporadas de ‘La Familia P. Luche’ se unieron al luto que marcó en el mundo del entretenimiento el sensible fallecimiento del actor Juan Verduzco a los 78 años.

Muere Juan Verduzco a los 78 años

La noticia fue compartida la tarde del pasado 4 de marzo a través de las redes sociales de la Asociación Nacional de Actores que con un emotivo mensaje honraron las más de cinco décadas de trayectoria del actor que en la popular serie dio vida a ‘Don Camerino'.

En la publicación la asociación expresó condolencias a la familia, amigos y compañeros, sin que hasta este momento se den detalles sobre las causas del fallecimiento.

‘Media Ciudad P. Luche’ está de luto tras la muerte de ‘Don Camerino’

De 2002 a 2012, Juan Verduzco formó parte del elenco de ‘La Familia P. Luche’ como ‘Don Camerino’ el dueño de la empresa en la que trabajaba ‘Ludovico P. Luche’, interpretado por Eugenio Derbez.

Tras la noticia, usuarios de redes sociales, fans, compañeros del medio del espectáculo y por supuesto parte del elenco de ‘La Familia P. Luche’ se manifestaron en redes sociales para darle el último adiós a Juan Verduzco.

De los primeros en despedir al actor fue Luis Manuel Ávila, quien interpretaba en la serie a ‘Junior’, el hijo de ‘Ludovico P. Luche’ y ‘Federica Dávalos de P. Luche’, a quien dio vida Consuelo Duval.

Triste noticia, enterarnos del fallecimiento del querido #JuanVerduzco actor de gran trayectoria en los escenarios mexicanos y seguramente muy recordado como nuestro #DonCamerino en #LaFamiliaPLuche ✝️ #QEPD Abrazo a su familia https://t.co/9Lq4HWkLpC — Luis Manuel Ávila (@AvilaLuisManuel) March 4, 2024

"Triste noticia, enterarnos del fallecimiento del querido Juan Verduzco actor de gran trayectoria en los escenarios mexicanos y seguramente muy recordado como nuestro 'Don Camerino' en 'La Familia P. Luche'. QEPD Abrazo a su familia”, escribió el actor en X, antes Twitter.

Consuelo Duval y Regina Blandón, ‘Bibi’ en la serie, publicaron los mensajes en Instagram: “¡¡Don camerino!! El magnate hombre de negocios dueño de media Ciudad P. Luche. Descanse en paz” y “QEPD”, respectivamente.

Bárbara Torres, quien interpretó a ‘Excelsa’ expresó en Instagram: “Fue un honor haber trabajado contigo…Gracias por todas las risas que nos brindaste. Dios ya te tiene en su Gloria… Descansa en paz, Juan”.

Eugenio Derbez se despide de Juan Verduzco

Eugenio Derbez publicó también un sentido mensaje de despedida que acompañó con fragmento del episodio en el que supuestamente ‘Ludovico’ muere y en su funeral ‘Don Camerino’ lo despide.

"No puedo creer que se nos adelantara en el camino, pero váyase tranquilo", dice el dialogó que interpretó Juan Verduzco.

Qué gran orgullo coincidir con Juan en el escenario. Media Ciudad Peluche hoy se queda sin “Don Camerino”. QDEP 🙏🏻 pic.twitter.com/0ipLnhE79o — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) March 5, 2024