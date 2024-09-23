Eugenio Derbez

Eugenio Derbez admite que no ha podido superar una adicción: "Me siento triste"

El actor ha gozado de muchos éxitos profesionales, sin embargo, su vida personal se ha visto afectada por una adicción que ya quiere "frenar".

Eugenio Derbez goza del éxito gracias a las películas, series y realitys en los que ha participado, pero en medio de sus triunfos profesionales el actor se ha descubierto "triste".

Derbez confesó, en el show 'El minuto que cambio mi destino: sin censura', que una adicción le está impidiendo tener plena felicidad a sus 63 años.

Derbez acepta tener adicción al trabajo

El ex de Victoria Ruffo admitió que el trabajo se ha convertido en una adicción, "no tengo tiempo libre, y de repente cuando ves para adelante te sientes esclavo de tu propio trabajo, porque ves que todos se van de vacaciones, ves que alguien está disfrutando por allá o se van a una fiesta y sabes que tienes que ir a dormir temprano porque tienes llamado", afirmó con Gustavo Adolfo Infante en la emisión del 21 de septiembre.

Eugenio reveló que esta situación lo hace sentir "agotado" y "triste muchas veces", razón por la que quiere cambiar su situación.

"Quiero ya frenar, quiero tener un poquito más de equilibrio, quiero tener un poquito mas de tiempo personal", dijo.

Eugenio Derbez lo hace todo para estar con Alessandra Rosaldo y su hija

El actor mantiene un acelerado ritmo de trabajo, sin embargo, asegura que "hace y deshace" para poder pasar tiempo con su esposa, Alessandra Rosaldo, y su hija Aitana.

"Hago y deshago para estar con Ale y con Aitana por lo menos, de repente, te lo juro, hay veces que tienes que tomar carretera y un aviónm y es mas lo que viajas que lo que estas en casa: 6 horas, pero yo sé que 6 horas para mi hija son muy importantes, y lo hago, pero te cansas", explicó.

¿Ha tomado terapia para superar su adicción al trabajo?

Eugenio Derbez quiere dar mayor equilibrio a su vida personal y profesional, pero hasta ahora no ha tomado terapia para atender el asunto.

"Con Ale hemos tomado terapia muchas veces, antes de que nos casaramos, que yo no quería casarme, que yo no quería tener hijos, me acuerdo que tomamos terapia para tratar de resolver esto. He tomado algunas terapias pero nunca de mí ni de este problema que tengo de adicción al trabajo", recordó.

Finalmente, el comediante reflexionó sobre tomar acción ante este problema. "Lo tengo que atender porque sí está padre el nivel de tabajo que tengo, me gustan los éxitos que he tenido, pero a nivel personal siento que me falta, me siento triste muchas veces porque me falta eso".

