Eugenio Derbez confiesa casi entre lágrimas que le “sigue doliendo” la muerte de su ‘hija’

Video Aislinn le dio a su familia un tierno regalo inspirado en su perrita Fiona: te hará llorar

Eugenio Derbez confesó casi entre lágrimas que, aunque ya ha pasado un año, todavía le “sigue doliendo” la muerte de su perrita Fiona Derbez, a quien quería como a una hija.

Este 20 de agosto, el comediante compartió un amoroso mensaje para la perrita de raza bulldog inglés para conmemorar su primer aniversario luctuoso, mismo que acompañó con algunas imágenes de Fiona.

“Hoy, hace un año, mi gordita adorada se puso sus alas, y se me fue al cielo a jugar con los angelitos… Y me sigue doliendo tanto…”, admitió en Instagram.

Así recordó Eugenio Derbez a Fiona a un año de su muerte. Imagen Eugenio Derbez / Instagram



Luego de esta publicación, Eugenio Derbez reveló que tiene “un rincón”, tanto en su casa de México como en la de Los Ángeles, dedicado a Fiona, donde además de fotografías guarda algunos juguetes, cuadros y hasta el letrero con el nombre de la perrita que ponían afuera de su camerino cuando ésta lo acompañaba a las filmaciones.

“Hoy 20 de agosto se cumple un año de la muerte de Fiona y, además de recordarla todo el día, quería agradecerle a toda la gente las muestras de cariño que han tenido conmigo y con ella. De verdad, gracias por las cosas tan lindas que me han dado”, expresó y posteriormente mostró el rincón dedicado a su fallecida perrita.

“Tengo un rincón, que es el rincón de Fiona, aquí adentro de mi recámara (…) faltan más cuadros, pero los tengo en México”, subrayó.

Eugenio Derbez tiene un espacio dedicado a Fiona. Imagen Eugenio Derbez / Instagram

¿Cuándo murió Fiona, la perrita que Eugenio Derbez quería como a una hija?

Fiona Derbez falleció el 20 de agosto de 2023. Sin embargo, fue un día después cuando los integrantes de la dinastía anunciaron su muerte en redes sociales.

La perrita de raza bulldog inglés formó parte de la familia Derbez por 11 años. Fiona se convirtió en la mejor compañera de viajes y cómplice de aventuras de Eugenio Derbez, quien la veía, incluso, como una hija.

"El dolor que hoy siento, es inmenso. Se me fue mi compañera, quien caminó a mi lado estos últimos 11 años. Estuvo conmigo en cada filmación, en cada proyecto, desvelándose y desmañanándose conmigo. Mi compañera de viajes, mi cómplice de aventuras y la mejor hermana que pudo tener Aitana. Nadie estuvo más cerca de mí en estos 11 años, que ella”, escribió en Instagram.

