Estrella de TikTok muere a los 10 años tras pasar días en coma: sufría fuertes problemas de salud

Video Muere la famosa ‘tiktoker’ Bella Brave a los 10 años: su madre revela cómo falleció

La estrella de TikTok conocida popularmente como Bella Brave murió a los 10 años la tarde de este domingo 14 de julio.

Fue su madre, Kyla Thomson, quien dio a conocer la noticia por medio de un mensaje en la plataforma digital.

PUBLICIDAD

“Nuestra valiente niña dejó su legado aquí en la tierra para bailar en las calles de oro”, escribió. “Bella falleció pacíficamente en nuestros brazos”.

“Por favor, mantengan su nombre en sus labios, sus recuerdos vivos y su valentía en sus corazones”, suplicó a los admiradores.

Igualmente, solicitó a los fanáticos que le compartan “cada detalle de cómo ella tocó sus vidas o los mantuvo valientes”.

“Bella querría que recordaran: Dios es amor, sean valientes y que nunca se es demasiado mayor para traer un peluche”, concluyó su misiva.

@kylact Our brave girl left her legacy here on earth to dance on streets of gold July 14th 2024 at 4:19pm ET Bella passed peacefully in our arms. Please keep her name on your lips, her memories alive and her bravery in your hearts. Please share with us every detail of how she touched your life or kept you brave. Bella would want you to remember; God is love, be brave and you are never too old to bring a stuffy. 🧸 #bellabrave ♬ Never Enough - Loren's Version - Loren Allred

En una declaración a People, Kyla admitió que “todo es difícil sin ella” y recalcó su petición a los seguidores de la pequeña: “No permitan que su recuerdo se desvanezca jamás”.

¿Qué le sucedió a Bella Brave?

Isabella Thomson, nombre real de la menor, se volvió viral en las redes sociales tras demostrar su carisma mientras sus papás, Kyla y Lyle, documentaban sus desafíos de salud a causa de varias afecciones.

La niña corría peligro mortal, según el medio, debido a que padecía la enfermedad de Hirschsprung, que Mayo Clinic indica es “un trastorno que afecta el intestino grueso (colon) y causa problemas para la evacuación” de las heces.

Ella igualmente tenía inmunodeficiencia combinada grave, “un grupo de enfermedades hereditarias del sistema inmunitario caracterizadas por anomalías en las funciones de los linfocitos T y los B”, expone el National Center for Advancing Translational Sciences.

Bella Brave luchaba contra la enfermedad de Hirschsprung, entre otras afecciones. Imagen KylaCT • Bella Brave/Instagram

En agosto de 2023, a Bella la sometieron a un trasplante de intestino, reporta Page Six, y se recuperó “más rápido que cualquier niño” con un cambio en dicho órgano.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su bienestar dio un giro la semana pasada cuando sufrió complicaciones por una infección viral en sus pulmones y que los médicos la indujeran al coma.

Reaccionando al respecto, su madre afirmó a People que estaban “destrozados”, pues “se suponía” que el trasplante “sería el último trauma médico que tendría que soportar”.

El 11 de julio, Kyla compartió en un clip de TikTok que Bella permanecía “estable sin mejoras” mientras estaba internada en el hospital SickKids, en Toronto.

Tres días después, en una actualización antes del deceso, ella puntualizó que su nena “todavía está con nosotros y sigue luchando”, pero añadió: “No sé en qué dirección irán las cosas”.

Bella Brave hablaba así del cielo

Antes de su deterioro, People le cuestionó a Bella Brave qué pensaba sobre el cielo, ante lo que ella se sinceró en su respuesta.

“El cielo tiene muchas nubes, un gran castillo construido con nubes. Dios estará ahí”, contestó en ese instante.