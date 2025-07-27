Estatua de Florinda Meza: Guardia Nacional la resguarda tras escándalo y amenazas de tirarla

Video Nieta de 'Chespirito' confiesa cómo fue su trato con Florinda Meza: "No es mi abuela"

Ante la circulación de un mensaje en redes sociales que incitaba a supuestamente retirar la estatua de Florinda Meza en el municipio de Juchipila, Zacatecas, las autoridades tomaron cartas en el asunto fuera broma o no.

¿Qué pasó con la estatua de Florinda Meza en Zacatecas?

De acuerdo con un reporte del diario El Sol de Zacatecas, el municipio donde está ubicada la escultura implementó medidas de seguridad para salvaguardarla.

El gobierno de Juchipila " solicitó el respaldo de la Guardia Nacional para colaborar con la policía local en la vigilancia del monumento", reportó el medio.

La estatua de Florinda Meza es un homenaje que su tierra natal le rindió en 2019. Imagen Florinda Meza/X



Esto luego de que se difundiera un evento masivo en plataformas digitales que generó gran respuesta y se volvió tendencia el que se invitó a las personas a una manifestación para supuestamente retirarla del jardín principal de la localidad.

En entrevista con El Sol de Zacatecas, el alcalde José María Castro Félix aseguró que no se habían registrado protestas por parte de los ciudadanos en contra de la estatua.

" Vemos que la gente está tranquila, esperamos que solo quede en una broma y ahí quede, sin embargo estamos prevenidos, estamos preparados", dijo el pasado jueves 24 de julio.

Esta es una convocatoria que curculó en redes para invitar a supuestamente derribar la escultura de Florinda Meza en Zacatecas. Imagen Facebook

La estatua fue instalada en 2019 como homenaje a la actriz zacatecana por su destacada carrera en la televisión mexicana, especialmente por su papel como 'Doña Florinda' en el programa El Chavo del 8.

El edil subrayó que el reconocimiento se otorgó por méritos artísticos y merece ser respetado.

Así se dejó ver Florinda Meza cuando se develó su estatua en Zacatecas. Imagen Florinda Meza/X



La amenaza del supuesto retiro por parte de algunos ciudadanos se suscitó luego de las críticas y señalamientos que se han generado hacia ella a raíz de lo presentado en la serie 'Chespirito: sin querer queriendo'.

El programa revivió la polémica historia de amor entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, quien dejó a su primera esposa y a sus 6 hijos para entablar una relación amorosa con su compañera de elenco.