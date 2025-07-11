¿’Chespirito’ se disparó?: sale a la luz accidente que sufriría en ‘El Chapulín Colorado’
Roberto Gómez Bolaños se habría disparado accidentalmente con una pistola mientras grababa una escena de ‘El Chapulín Colorado’, según se habría revelado en la serie ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’.
Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ habría sufrido un accidente durante las grabaciones de ‘El Chapulín Colorado’. Según se relata en el capítulo 'El Precio de la Fama', de la serie ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’, el comediante se disparó y fue trasladado de emergencia al hospital.
¿Chespirito se disparó en la vida real?
La serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ está basada en la autobiografía que el mismo Roberto Gómez Bolaños escribió sobre su vida, por lo que el accidente estaría basada "en hechos reales".
El accidente habría ocurrido en 1973, en la Ciudad de México, cuando manipulaba un arma de balas de salva durante una grabación de ‘El Chapulín Colorado’. Roberto Gómez Bolaños supuestamente se disparó "el mismo" la mano izquierda al engatillársele la pistola.
La gravedad del accidente llevaría al productor y escritor mexicano a ser trasladado al Hospital, supuestamente, de la Marina, donde solamente eran atendidos "militares y marinos". Sin embargo, según se documenta, su popularidad habría hecho que los médicos accedieran a atenderlo.
A pesar de que el disparo no fue con una bala real, el daño supuestamente le dejó secuelas, lo que habría dificultado su habilidad para escribir a máquina y tocar la guitarra.
Además de exponer detalles poco conocidos sobre la vida del humorista, ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’ retrata los problemas maritales que enfrentó con Graciela, su primera esposa, los roces con el elenco de ‘El Chavo del 8’, el nacimiento de su romance con Florinda Meza y otros aspectos de la fama.