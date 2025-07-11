Roberto Gómez Bolaños

¿’Chespirito’ se disparó?: sale a la luz accidente que sufriría en ‘El Chapulín Colorado’

Roberto Gómez Bolaños se habría disparado accidentalmente con una pistola mientras grababa una escena de ‘El Chapulín Colorado’, según se habría revelado en la serie ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Resurge video de Florinda Meza junto a exesposa de ‘Chespirito’ y se desata polémica

Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ habría sufrido un accidente durante las grabaciones de ‘El Chapulín Colorado’. Según se relata en el capítulo 'El Precio de la Fama', de la serie ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’, el comediante se disparó y fue trasladado de emergencia al hospital.

¿Chespirito se disparó en la vida real?

PUBLICIDAD

Más sobre Roberto Gómez Bolaños

¿Florinda Meza se burla de ser “la tercera” mujer “más odiada” de México?: así reaccionó
0:55

¿Florinda Meza se burla de ser “la tercera” mujer “más odiada” de México?: así reaccionó

Univision Famosos
Édgar Vivar reacciona luego que Florinda Meza acusó de “mentiras” lo que se dijo en serie de ‘Chespirito’ 
1:00

Édgar Vivar reacciona luego que Florinda Meza acusó de “mentiras” lo que se dijo en serie de ‘Chespirito’ 

Univision Famosos
Florinda Meza reaparece y responde a polémica de los “defectos” de Chespirito: dice que fue “broma”
2 mins

Florinda Meza reaparece y responde a polémica de los “defectos” de Chespirito: dice que fue “broma”

Univision Famosos
Florinda Meza responde a quien la llama "ridícula" por decir que "la 'funa'" no es para siempre
0:58

Florinda Meza responde a quien la llama "ridícula" por decir que "la 'funa'" no es para siempre

Univision Famosos
‘Quico’ acusa que “lo sacaron” de El Chavo del 8 ¿por Florinda Meza?: esto revela ahora
0:57

‘Quico’ acusa que “lo sacaron” de El Chavo del 8 ¿por Florinda Meza?: esto revela ahora

Univision Famosos
Hijo de ‘Chespirito’ responde si hay “venganza” contra Florinda Meza en la bioserie del comediante
0:59

Hijo de ‘Chespirito’ responde si hay “venganza” contra Florinda Meza en la bioserie del comediante

Univision Famosos
Nieta de Chespirito reacciona a declaraciones de Florinda sobre los “grandes defectos” de su abuelo
0:55

Nieta de Chespirito reacciona a declaraciones de Florinda sobre los “grandes defectos” de su abuelo

Univision Famosos
Nieta de ‘Chespirito’ reacciona a polémica de Florinda Meza sobre los “únicos defectos” del actor
2 mins

Nieta de ‘Chespirito’ reacciona a polémica de Florinda Meza sobre los “únicos defectos” del actor

Univision Famosos
Estatua de Florinda Meza: Guardia Nacional la resguarda tras escándalo y amenazas de tirarla
2 mins

Estatua de Florinda Meza: Guardia Nacional la resguarda tras escándalo y amenazas de tirarla

Univision Famosos
“Me pueden juzgar”: ‘Kiko’ rompe el silencio sobre serie de ‘Chespirito’ y su aparente traición
2 mins

“Me pueden juzgar”: ‘Kiko’ rompe el silencio sobre serie de ‘Chespirito’ y su aparente traición

Univision Famosos

La serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ está basada en la autobiografía que el mismo Roberto Gómez Bolaños escribió sobre su vida, por lo que el accidente estaría basada "en hechos reales".

El accidente habría ocurrido en 1973, en la Ciudad de México, cuando manipulaba un arma de balas de salva durante una grabación de ‘El Chapulín Colorado’. Roberto Gómez Bolaños supuestamente se disparó "el mismo" la mano izquierda al engatillársele la pistola.

La gravedad del accidente llevaría al productor y escritor mexicano a ser trasladado al Hospital, supuestamente, de la Marina, donde solamente eran atendidos "militares y marinos". Sin embargo, según se documenta, su popularidad habría hecho que los médicos accedieran a atenderlo.

El Chapulín Colorado formaba parte del programa 'Chespirito'.
El Chapulín Colorado formaba parte del programa 'Chespirito'.
Imagen Mezcalent


A pesar de que el disparo no fue con una bala real, el daño supuestamente le dejó secuelas, lo que habría dificultado su habilidad para escribir a máquina y tocar la guitarra.

Además de exponer detalles poco conocidos sobre la vida del humorista, ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’ retrata los problemas maritales que enfrentó con Graciela, su primera esposa, los roces con el elenco de ‘El Chavo del 8’, el nacimiento de su romance con Florinda Meza y otros aspectos de la fama.

Relacionados:
Roberto Gómez BolañosTelevisionFlorinda MezaAccidentesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD