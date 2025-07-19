Florinda Meza

Ayuntamiento del municipio donde está la estatua de Florinda Meza reacciona a petición de retirarla

El gobierno de Juchipila, Zacatecas, emitió un comunicado de prensa para externar su postura ante la solicitud del público de retirar "la estatua de la vergüenza", escultura en honor a Florinda Meza develada en 2019.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Florinda Meza irá a prisión por “fuertes” problemas legales? Mhoni Vidente hace inesperada predicción

El Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas, lugar donde nació Florinda Meza, emitió un comunicado oficial en defensa de la estatua de la actriz, luego de que surgiera una convocatoria en redes sociales para retirarla.

La polémica se desató tras el estreno de la bioserie 'Chespirito: Sin querer queriendo', que ha generado reacciones encontradas sobre la figura pública de Meza.

PUBLICIDAD

Más sobre Florinda Meza

Florinda Meza habla sobre sketch de El Chavo y actuación de Bad Bunny en ‘SNL’: no se guarda nada
0:49

Florinda Meza habla sobre sketch de El Chavo y actuación de Bad Bunny en ‘SNL’: no se guarda nada

Univision Famosos
Florinda Meza lanza tajante opinión sobre Bad Bunny interpretando a Quico de 'El Chavo del 8' en 'SNL'
3 mins

Florinda Meza lanza tajante opinión sobre Bad Bunny interpretando a Quico de 'El Chavo del 8' en 'SNL'

Univision Famosos
¿Florinda Meza se burla de ser “la tercera” mujer “más odiada” de México?: así reaccionó
0:55

¿Florinda Meza se burla de ser “la tercera” mujer “más odiada” de México?: así reaccionó

Univision Famosos
Édgar Vivar reacciona luego que Florinda Meza acusó de “mentiras” lo que se dijo en serie de ‘Chespirito’ 
1:00

Édgar Vivar reacciona luego que Florinda Meza acusó de “mentiras” lo que se dijo en serie de ‘Chespirito’ 

Univision Famosos
Florinda Meza manda consejo a mujeres ante ataques a Ángela Aguilar: “Sean más feministas”
0:57

Florinda Meza manda consejo a mujeres ante ataques a Ángela Aguilar: “Sean más feministas”

Univision Famosos
Florinda Meza reaparece y responde a polémica de los “defectos” de Chespirito: dice que fue “broma”
2 mins

Florinda Meza reaparece y responde a polémica de los “defectos” de Chespirito: dice que fue “broma”

Univision Famosos
Florinda Meza responde a quien la llama "ridícula" por decir que "la 'funa'" no es para siempre
0:58

Florinda Meza responde a quien la llama "ridícula" por decir que "la 'funa'" no es para siempre

Univision Famosos
‘Quico’ acusa que “lo sacaron” de El Chavo del 8 ¿por Florinda Meza?: esto revela ahora
0:57

‘Quico’ acusa que “lo sacaron” de El Chavo del 8 ¿por Florinda Meza?: esto revela ahora

Univision Famosos
Hijo de ‘Chespirito’ responde si hay “venganza” contra Florinda Meza en la bioserie del comediante
0:59

Hijo de ‘Chespirito’ responde si hay “venganza” contra Florinda Meza en la bioserie del comediante

Univision Famosos
Nieta de Chespirito reacciona a declaraciones de Florinda sobre los “grandes defectos” de su abuelo
0:55

Nieta de Chespirito reacciona a declaraciones de Florinda sobre los “grandes defectos” de su abuelo

Univision Famosos

Usuarios organizaron un evento en Facebook titulado "Todos a quitar la estatua de Florinda", programado para el 24 de julio, el cual ya suma más de 13 mil asistentes confirmados y 80 mil interesados. En la convocatoria se lee: "Ya estuvo suavicremas de que estén quemando nuestro pueblo, vamos a quitar la escultura de la vergüenza".

El gobierno municipal, encabezado por el alcalde José María Castro Félix, reafirmó que la estatua fue colocada como un "acto de reconocimiento institucional" a la trayectoria artística de la actriz, destacando su contribución a la cultura popular mexicana y su papel como embajadora del nombre de Juchipila a nivel nacional e internacional.

"Florinda Meza seguirá siendo una hija distinguida de Juchipila, cuyo legado artístico merece respeto y con un reconocimiento institucional que permanece vigente", señala el comunicado.

El Ayuntamiento también condenó cualquier manifestación de odio, violencia o incitación a la destrucción de símbolos públicos, y reiteró su compromiso con el respeto a la libertad de expresión, siempre que se ejerza dentro del marco del respeto y la civilidad.

Estarían buscando derribar escultura de Florinda Meza en Zacatecas.
Estarían buscando derribar escultura de Florinda Meza en Zacatecas.
Imagen Facebook

La estatua de Florinda Meza fue instalada el 17 de enero de 2019 en la plaza principal del municipio de Juchipila, Zacatecas, y fue hecha por Víctor Hugo Yáñez Piña, escultor especializado en retrato escultórico hiperrealista, quien también lamentó que el público quiera atentar contra su obra de arte.

"Yo creo que quitarla no es decisión de ellos (público), no deberían hacerlo porque es un tributo a su éxito como actriz, no a su vida personal, eso es algo en lo que yo no me meto", dijo el 17 de julio en entrevista con 'De Primera Mano'.

Así presumía Florinda Meza su escultura.
Así presumía Florinda Meza su escultura.
Imagen Florinda Meza / X
Relacionados:
Florinda MezaRoberto Gómez BolañosEscándalosFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD