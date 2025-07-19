Ayuntamiento del municipio donde está la estatua de Florinda Meza reacciona a petición de retirarla

El Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas, lugar donde nació Florinda Meza, emitió un comunicado oficial en defensa de la estatua de la actriz, luego de que surgiera una convocatoria en redes sociales para retirarla.

La polémica se desató tras el estreno de la bioserie 'Chespirito: Sin querer queriendo', que ha generado reacciones encontradas sobre la figura pública de Meza.

Usuarios organizaron un evento en Facebook titulado "Todos a quitar la estatua de Florinda", programado para el 24 de julio, el cual ya suma más de 13 mil asistentes confirmados y 80 mil interesados. En la convocatoria se lee: "Ya estuvo suavicremas de que estén quemando nuestro pueblo, vamos a quitar la escultura de la vergüenza".

El gobierno municipal, encabezado por el alcalde José María Castro Félix, reafirmó que la estatua fue colocada como un "acto de reconocimiento institucional" a la trayectoria artística de la actriz, destacando su contribución a la cultura popular mexicana y su papel como embajadora del nombre de Juchipila a nivel nacional e internacional.

"Florinda Meza seguirá siendo una hija distinguida de Juchipila, cuyo legado artístico merece respeto y con un reconocimiento institucional que permanece vigente", señala el comunicado.

El Ayuntamiento también condenó cualquier manifestación de odio, violencia o incitación a la destrucción de símbolos públicos, y reiteró su compromiso con el respeto a la libertad de expresión, siempre que se ejerza dentro del marco del respeto y la civilidad.

Estarían buscando derribar escultura de Florinda Meza en Zacatecas. Imagen Facebook

La estatua de Florinda Meza fue instalada el 17 de enero de 2019 en la plaza principal del municipio de Juchipila, Zacatecas, y fue hecha por Víctor Hugo Yáñez Piña, escultor especializado en retrato escultórico hiperrealista, quien también lamentó que el público quiera atentar contra su obra de arte.

"Yo creo que quitarla no es decisión de ellos (público), no deberían hacerlo porque es un tributo a su éxito como actriz, no a su vida personal, eso es algo en lo que yo no me meto", dijo el 17 de julio en entrevista con 'De Primera Mano'.