Adamari López presume así a su “marido” y él reacciona con cariñoso mensaje

Video Adamari López y su “esposo” se someten a procedimiento estético: ella lo “necesita más"

Adamari López acaba de presumir, nuevamente, a su “esposo”, Carlitos Pérez-Ruiz, con un par de fotografías que evidencian su cercanía.

El dúo, que en realidad no sostiene una relación amorosa, sino una gran amistad de años, inclusive tuvo un intercambio de afectuosas palabras.

Adamari López y su “marido” se lucen juntos

Este 11 de febrero, Adamari López publicó en su cuenta de Instagram un par de retratos que, aparentemente, fueron tomados mientras cenaba con Carlitos Pérez-Ruiz y otras personas.

Ante la cámara, ellos posaron sonrientes al mismo tiempo que el periodista abrazaba por la cintura a la presentadora de Desiguales.

En la descripción la también actriz se aseguró de resaltar lo mucho que el exparticipante de Enamorándonos USA la ayuda regularmente.

“‘Mi marido’, el que me resuelve hasta el cambio de la llanta”, escribió, haciendo referencia a una reciente situación que la puso en apuros.

Adamari López compartió esta fotografía en la que aparece con su "marido", Carlitos Pérez-Ruiz. Imagen Adamari López/Instagram

Fue el pasado lunes cuando, por medio de TikTok, ella contó que, mientras iba manejando, un neumático se le “empezó a bajar”, por lo que llamó al comunicador para que la auxiliara.

Finalmente, él acudió hasta su casa para poder trasladar la camioneta de la boricua hasta el establecimiento de un experto que le cambiaría “la goma”.

Adamari López mostró cómo su "esposo" la ayudó con un problema de la llanta en su camioneta. Imagen Adamari López/TikTok

“Marido” de Adamari López está dispuesto a hacerla “feliz”

Ante el ‘post’ de Adamar López, Carlitos Pérez-Ruiz reaccionó con un cariñoso mensaje, el cual dejó en la sección de comentarios.

“Y haré y daré todo por verte feliz y completa siempre”, le aseguró el puertorriqueño radicado en Miami, ciudad en la que ella igual vive.

Aunque la mamá de Alaïa no le respondió, varias de sus seguidoras sí lo hicieron, expresándole a él su agradecimiento por “quererla” pues “ella se lo merece”.