Hijo de Erika Buenfil responde a quienes le dicen que es "'Nini'": "Ni estudia ni trabaja"

"Me llegó un chorro de 'hate' en algunas formas de que soy un flojo, que ni estudia, ni trabaja, un 'nini', pero mira, yo sí estudio, hago mis cosas, me mantengo muy activo día a día, y pues no me afecta, en realidad me da risa", dijo el hijo de la actriz la noche del 4 de octubre en un evento en la Ciudad de México.