Hijo de Erika Buenfil responde a quienes critican su baile y aclara su orientación sexual

Nicolás Buenfil una vez más fue centro de críticas tras compartir el 10 de enero en TikTok un video donde sale bailando en un pasillo. El hijo de Erika Buenfil recibió cientos de comentarios en los que dudaban de su orientación sexual.

El adolescente, de 18 años, hizo frente a los cuestionamientos en otro video publicado la noche del jueves 11, en el que aclaró las preguntas sobre su sexualidad.

Hijo de Erika Buenfil habla de su orientación sexual

"¿Qué onda con los comentarios de mi video pasado?", dice el 'influencer' al inicio de su video en TikTok, en el que explica que hizo su propia versión de la escena de la película 'Saltburn', en donde el protagonista, Barry Keoghan, baila desnudo al ritmo de 'Murder On The Dancefloor' de la cantante británica Sophie Ellis Bextor.

"Lo hice como a mi estilo, como algo muy personal, tal vez lo hice en una forma inusual siendo un hombre, siendo hombre hacer ese baile así, no sé, puede llegar a causar controversia", añadió.

"El punto es que la mayoría de los comentarios estaban dudando de mi preferencia sexual. Hasta donde yo sé, hasta donde tengo entendido, me gustan las mujeres, amo a las mujeres, me encantan las mujeres", aclaró.

Nicolás compartió que no es la primera vez que los internautas cuestionan si es homosexual.

"Cabe recalcar que esto me pasa muy seguido, que me cuestionen de mi preferencia sexual, es algo constante en mi vida, ya que tengo pensamientos muy abiertos, diferentes al promedio de hombres que hay en la Ciudad de México", explicó.

Nicolás Buenfil pide no especular sobre la orientación sexual de la gente

El hijo de la actriz aseveró que, a diferencia de los demás, él no especula sobre la sexualidad de las personas.

"Soy muy libre en ese aspecto, si lo hubiera visto en otro hombre haciendo el mismo baile que yo, no hubiera pensado nada", señaló.

"O sea, estamos en 2024 gente, no pueden estar especulando cosas así, ya siendo esta época tan moderna, ya las ideas cambiaron, por lo menos yo sí me he acostumbrado a que hacer cosas así no tiene que ver con que seas homosexual o gay. Gente, yo soy hetero", finalizó en su video.

Erika Buenfil ha hablado sobre la orientación sexual de su hijo

En febrero de 2021, la actriz mexicana minimizó los comentarios que cuestionan la orientación sexual de su único hijo, luego de que apareciera en un video junto a ella usando un vestido.

"Si alguien sabe lo que tengo de hijo (soy yo), y aparte no tendría problemas de ningún tipo, de cualquier tipo de situación, tampoco. Pero se disfrazó porque esa era la intención, o sea, de hecho, tengo muchos compañeros actores que también se disfrazan y el TikTok es para eso, para disfrazarse, para jugar, para reírse y mi hijo lo estaba haciendo ¿Y qué?, o sea, yo estaba muerta de risa", contó al programa Hoy.