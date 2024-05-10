Hijo de Erika Buenfil cumple deseo de la actriz en el Día de las madres: publica emotivas fotos

Video "No estaba planeado": Erika Buenfil no esperaba tener un hijo y se vio envuelta en un gran drama

Erika Buenfil se confesó en el programa Hoy este 9 de mayo al revelar la peculiar petición que le hizo a su hijo Nicolás por el Día de las madres.

“ Le pedí de regalo que un día viniera a verme grabar, porque como que no le gusta”, indicó la actriz, quien se mostró esperanzada de que su primogénito le hiciera realidad su sueño y la acompañara en las grabaciones de su nuevo proyecto.

PUBLICIDAD

“Finalmente joven, le dije ‘regálame un día verme grabar’, espero me lo cumpla, no me dijo sí ni no, igual me sorprende y pasa a visitarme”.

La protagonista de ‘Amores Verdaderos’ comentó que en dado caso de que su hijo no se animara a cumplir su deseo, sabe que de todas formas celebrará a su lado con algún detalle.

Y es que reveló en la emisión matutina que Nicolás la “sorprendería con unas flores o algún perfume” y que hasta está preparando una comida especial a su lado.

“Yo soy mamá de Nicolás y me encanta ser mamá de Nicolás, soy muy feliz, afortunadamente voy a estar trabajando, desafortunadamente el 10 de mayo no lo voy a poder celebrar ese día, pero sí me va a celebrar, me preguntó dónde quería comer y ya reservó, voy a festejarlo con él”.

Hijo de Erika Buenfil hace realidad sueño de la actriz

Horas después de las declaraciones de la actriz, Nicolás Buenfil cumplió la petición de su mamá y acudió a visitarla en las grabaciones de su nueva telenovela.

La encargada de mostrar el emotivo momento fue Erika Buenfil, quien protagonizó una fotografía con su hijo tras bambalinas.

“ Mi mejor regalo, visitarme en mi trabajo. Te amo mi Nic”, fue la descripción que le dio la protagonista de telenovelas a su posteo en su cuenta de Instagram.

Nicolás sorprendió a su mamá Erika Buenfil en las grabaciones de su nueva telenovela Imagen Instagram Erika Buenfil



En otra fotografía, Nicolás Buenfil aparece caminando por los pasillos de Televisa San Ángel y su mamá precisó: “Me vino a visitar mi vida”.

Erika Buenfl agradeció el detalle y afirmó que “lo mejor que le ha pasado en la vida es ser mamá”; además agradeció que su hijo este con ella y por “llegar a su vida”.