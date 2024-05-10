Hijo de Erika Buenfil cumple deseo de la actriz en el Día de las madres: publica emotivas fotos
Erika Buenfil confesó públicamente la petición especial que le hizo a su hijo para este Día de las madres. A través de las redes sociales, la actriz mostró emocionada que Nicolás cumplió su deseo.
Erika Buenfil se confesó en el programa Hoy este 9 de mayo al revelar la peculiar petición que le hizo a su hijo Nicolás por el Día de las madres.
“ Le pedí de regalo que un día viniera a verme grabar, porque como que no le gusta”, indicó la actriz, quien se mostró esperanzada de que su primogénito le hiciera realidad su sueño y la acompañara en las grabaciones de su nuevo proyecto.
“Finalmente joven, le dije ‘regálame un día verme grabar’, espero me lo cumpla, no me dijo sí ni no, igual me sorprende y pasa a visitarme”.
La protagonista de ‘Amores Verdaderos’ comentó que en dado caso de que su hijo no se animara a cumplir su deseo, sabe que de todas formas celebrará a su lado con algún detalle.
Y es que reveló en la emisión matutina que Nicolás la “sorprendería con unas flores o algún perfume” y que hasta está preparando una comida especial a su lado.
“Yo soy mamá de Nicolás y me encanta ser mamá de Nicolás, soy muy feliz, afortunadamente voy a estar trabajando, desafortunadamente el 10 de mayo no lo voy a poder celebrar ese día, pero sí me va a celebrar, me preguntó dónde quería comer y ya reservó, voy a festejarlo con él”.
Hijo de Erika Buenfil hace realidad sueño de la actriz
Horas después de las declaraciones de la actriz, Nicolás Buenfil cumplió la petición de su mamá y acudió a visitarla en las grabaciones de su nueva telenovela.
La encargada de mostrar el emotivo momento fue Erika Buenfil, quien protagonizó una fotografía con su hijo tras bambalinas.
“ Mi mejor regalo, visitarme en mi trabajo. Te amo mi Nic”, fue la descripción que le dio la protagonista de telenovelas a su posteo en su cuenta de Instagram.
En otra fotografía, Nicolás Buenfil aparece caminando por los pasillos de Televisa San Ángel y su mamá precisó: “Me vino a visitar mi vida”.
Erika Buenfl agradeció el detalle y afirmó que “lo mejor que le ha pasado en la vida es ser mamá”; además agradeció que su hijo este con ella y por “llegar a su vida”.
Nicolás Buenfil es el único hijo de Erika Buenfil. El joven nació el 2 de febrero de 2005 en Monterrey, Nuevo León, fruto de una breve relación de la actriz con Ernesto Zedillo Jr., quien no estuvo presente en la vida de su primogénito por 14 años.