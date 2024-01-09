Barry Keoghan improvisó su escena más polémica y perturbadora en ‘Saltburn’: así iba a ser originalmente

Video Barry Keoghan pasó de ser un niño abandonado a favorito al Oscar: su desgarradora historia

Con apenas unas semanas en Amazon Prime, ‘ Saltburn’ se ha convertido en una de las películas más comentadas en redes sociales. La historia sigue a Oliver (interpretado por Barry Keoghan) y los excesos en los que cae al pasar un verano con su compañero de la universidad Felix (Jacob Elordi) y su familia.

La cinta dirigida por Emerald Fennell también ha dado mucho de qué hablar por las escenas eróticas que muestra.

Sin duda, una de las más emblemáticas esa en la que Oliver se encuentra en un panteón, pero, ¿sabías que el momento fue improvisado por Barry Keoghan? Así lo creó. (Advertencia: spoilers adelante).

‘Saltburn’: así era la escena de Oliver (Barry Keoghan) en el panteón originalmente

Tras la muerte de Felix, Oliver se encuentra completamente inconsolable. En medio de su llanto por sepultar al hombre que tanto le atrajo, se desabrocha el pantalón y tiene un momento íntimo sobre la tumba. Eso es lo que vemos en pantalla.

Sin embargo, el guión dictaba otra dirección. Originalmente, Oliver solamente iba meter sus dedos en la tierra y besarla, reveló ‘Entertainment Weekly’ en un artículo publicado a finales de noviembre de 2023.

Barry Keoghan improvisó su escena más candente en ‘Saltburn’

Cuando llegó el día de grabar dicho momento, Emerald Fennell fue la primera en sugerir que se podía hacer algo más para retratar la obsesión y frustración de Oliver.

“Hablé con Barry en la mañana y simplemente le dije ‘no lo sé, Barry, creo que él se… desabrocharía (el pantalón)’”, contó la propia directora a ‘Entertainment Weekly’.



Eso “plantó una semilla” en el actor: “Emerald planta semillas, ¿sabes a lo que me refiero? Sabe que esas semillas van a crecer, especialmente conmigo”, añadió el protagonista.

A partir de ese momento, Barry Keoghan decidió tomar mayor control sobre la escena:

“Dije ‘¿puedo tener un set cerrado (sin tantas personas)?, quiero intentar algo’ [...] Quería ver qué podía pasar, a dónde podía llevarlo. Quería estar confundido y dejar que mi cuerpo me guiara. ¿Qué hago?, ¿cómo puedo acercarme aún más? (Oliver) está tratando de encontrar ese nuevo nivel de obsesión, tratando de subir de nivel en la obsesión. Es un poco triste porque él ni siquiera sabe qué hacer”, comentó el actor de 31 años a la revista ‘Variety’.

“Para mí, no se trata sobre tener relaciones con la tumba, es más como de no saber qué hacer con esta obsesión que me está confundiendo y haciéndome inhumano de cierta manera. Fue un completo descubrimiento para él, creo. Y fue triste, muy muy triste”, añadió Barry Keoghan sobre el significado de la escena en ‘Saltburn’, en entrevista con ‘Entertainment Weekly’.



Emerald Fennel, por su parte, comentó que aunque la toma es “impactante, oscuramente divertida e incómoda, tenía que ser un momento de profunda desesperación, un momento de dolor casi identificable por este amor completamente no correspondido”.

