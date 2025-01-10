Famosos

Actor genera polémica por aparecer sin camisa en medio de devastadores incendios: él se defiende

Eric Funderwhite, estrella del reality ‘Vanderpump Rules’, no se quedó callado ante las duras críticas que ha recibido por supuestamente querer llamar la atención durante los incendios que azotan la zona sur de California desde el 7 de enero.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Famosos pierden lujosas mansiones en incendio de Pacific Palisades: una costaba 10 millones de dólares

El actor Eric Funderwhite se encuentra en medio de la polémica por aparecer sin camisa en medio de los devastadores incendios que azotan la zona sur de California desde la noche del 7 de enero.

La estrella del reality ‘Vanderpump Rules’ desató controversia luego de compartir en su cuenta de Instagram videos en los que aparece sin camisa ofreciendo su ayuda a las víctimas de los incendios.

PUBLICIDAD

“Caminamos a través de todo ese caos buscando gente para ayudar y animales para salvar. Hemos llegado hasta PCH. No fue un paseo agradable a través del humo y las llamas, pero lo hicimos porque nosotros nos preocupamos por esa persona, perro o gato y nuestra comunidad”, escribió el 9 de enero al pie de varias imágenes en las que se logra ver el fuerte incendio en la zona.

“Desearía que hubiera más hombres y mujeres en este mundo con coraje para ayudar a otros, pero la mayoría huye asustada en lugar de a las llamas para proteger y ayudar con amor desinteresado. Si necesitas ayuda, házmelo saber. No te rindas”, sentenció.

Eric Funderwhite desató críticas por aparecer sin camisa en medio de los incendios.
Eric Funderwhite desató críticas por aparecer sin camisa en medio de los incendios.
Imagen Eric Funderwhite / Instagram

Más sobre Famosos

¿Muere Leticia Calderón?: lo que se sabe sobre “la noticia” dada por Galilea Montijo
1 mins

¿Muere Leticia Calderón?: lo que se sabe sobre “la noticia” dada por Galilea Montijo

Univision Famosos
Cristian dice si golpéo a Verónica Castro: se rumora que eso lastimó su columna y no un elefante
2 mins

Cristian dice si golpéo a Verónica Castro: se rumora que eso lastimó su columna y no un elefante

Univision Famosos
JLo reaparece con su hija Emme tras revelar que pronto se irá de su casa por una importante razón
2 mins

JLo reaparece con su hija Emme tras revelar que pronto se irá de su casa por una importante razón

Univision Famosos
Hermanos de Pablo Lyle celebran los XV años de la hija de Ana Araujo: "Te amamos"
1:03

Hermanos de Pablo Lyle celebran los XV años de la hija de Ana Araujo: "Te amamos"

Univision Famosos
Cazzu reacciona a la posibilidad de que Nodal sea papá de nueva cuenta tras polémica por Inti
0:46

Cazzu reacciona a la posibilidad de que Nodal sea papá de nueva cuenta tras polémica por Inti

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: Raúl González rompe en llanto al ver a su papá en TV (le prometió no decir que era gay) 
0:58

#ArchivoFamosos: Raúl González rompe en llanto al ver a su papá en TV (le prometió no decir que era gay) 

Univision Famosos
Esposo de Inés Gómez Mont podría ser extraditado a México para que encare proceso legal
2 mins

Esposo de Inés Gómez Mont podría ser extraditado a México para que encare proceso legal

Univision Famosos
Dulce María está embarazada y solo una exRBD la felicita tras distanciamiento
1:00

Dulce María está embarazada y solo una exRBD la felicita tras distanciamiento

Univision Famosos
Lili Estefan aplaude a Raúl González por revelar que es gay y dedica emotivo mensaje: "Qué mensaje tan bello"
1 mins

Lili Estefan aplaude a Raúl González por revelar que es gay y dedica emotivo mensaje: "Qué mensaje tan bello"

Univision Famosos
Nace bebé de Chris Evans y Alba Baptista, ¿es niño o niña?
1 mins

Nace bebé de Chris Evans y Alba Baptista, ¿es niño o niña?

Univision Famosos

Eric Funderwhite se defiende ante críticas

Ante las duras críticas que surgieron por aparecer sin camisa en medio de las llamas, Eric Funderwhite respondió tajante a los internauas, a quienes aseguró que su intención solo era "ayudar".

“Si se tratara de mí, me habría sentado en casa y me hubiera quedado en mi sofá como lo hiciste tú. Pero no, pasamos todo el día caminando por el vecindario viendo si podíamos ayudar, ¿qué hiciste para ayudar?”, subrayó.

Mientras que en respuesta a la ausencia de su camisa, el actor aclaró: “Caminamos de 6 a 7 horas por todo el vecindario con nuestras camisetas en la cara como máscaras. Desearía tener un KN 95 pero desafortunadamente, no lo tuvimos y estaba muy ahumado. ¿Hay algún problema con lo que llevo puesto o hay un problema de lo que estábamos tratando de hacer para ser específico?”.

PUBLICIDAD

Eric Funderwhite ya había estado en medio de la polémica en abril de 2024, luego de que una de sus exnovias lo acusara de supuesto abuso entre 2017 y 2022.

Debido a esta controversia, The Sun reporta que el actor fue “desinvitado” a la reunión que tuvo el elenco de ‘Vanderpump Rules’ en Los Ángeles, California, el 15 de abril pasado.

Video Muere quemado querido presentador de TV: las imágenes del feroz incendio en que perdió la vida
Relacionados:
FamososPolémicas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX