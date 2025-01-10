Actor genera polémica por aparecer sin camisa en medio de devastadores incendios: él se defiende

Video Famosos pierden lujosas mansiones en incendio de Pacific Palisades: una costaba 10 millones de dólares

El actor Eric Funderwhite se encuentra en medio de la polémica por aparecer sin camisa en medio de los devastadores incendios que azotan la zona sur de California desde la noche del 7 de enero.

La estrella del reality ‘Vanderpump Rules’ desató controversia luego de compartir en su cuenta de Instagram videos en los que aparece sin camisa ofreciendo su ayuda a las víctimas de los incendios.

“Caminamos a través de todo ese caos buscando gente para ayudar y animales para salvar. Hemos llegado hasta PCH. No fue un paseo agradable a través del humo y las llamas, pero lo hicimos porque nosotros nos preocupamos por esa persona, perro o gato y nuestra comunidad”, escribió el 9 de enero al pie de varias imágenes en las que se logra ver el fuerte incendio en la zona.

“Desearía que hubiera más hombres y mujeres en este mundo con coraje para ayudar a otros, pero la mayoría huye asustada en lugar de a las llamas para proteger y ayudar con amor desinteresado. Si necesitas ayuda, házmelo saber. No te rindas”, sentenció.

Eric Funderwhite desató críticas por aparecer sin camisa en medio de los incendios. Imagen Eric Funderwhite / Instagram

Eric Funderwhite se defiende ante críticas

Ante las duras críticas que surgieron por aparecer sin camisa en medio de las llamas, Eric Funderwhite respondió tajante a los internauas, a quienes aseguró que su intención solo era "ayudar".

“Si se tratara de mí, me habría sentado en casa y me hubiera quedado en mi sofá como lo hiciste tú. Pero no, pasamos todo el día caminando por el vecindario viendo si podíamos ayudar, ¿qué hiciste para ayudar?”, subrayó.

Mientras que en respuesta a la ausencia de su camisa, el actor aclaró: “Caminamos de 6 a 7 horas por todo el vecindario con nuestras camisetas en la cara como máscaras. Desearía tener un KN 95 pero desafortunadamente, no lo tuvimos y estaba muy ahumado. ¿Hay algún problema con lo que llevo puesto o hay un problema de lo que estábamos tratando de hacer para ser específico?”.

Eric Funderwhite ya había estado en medio de la polémica en abril de 2024, luego de que una de sus exnovias lo acusara de supuesto abuso entre 2017 y 2022.

Debido a esta controversia, The Sun reporta que el actor fue “desinvitado” a la reunión que tuvo el elenco de ‘Vanderpump Rules’ en Los Ángeles, California, el 15 de abril pasado.