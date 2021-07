Eric del Castillo regresa a trabajar a pocos días de su accidente y espera poder hacer su "vida normal"

En tres semanas ha mejorado, pues desde el 8 de julio contó a la periodista Maxine Woodside que ya presentaba avances en su salud. " Fue aparatosa la caída, me cosieron, ya me quitaron los puntos, me fracturé una costilla que es la que no me deja vivir y me ataranté. Me lastimé del otro lado y no puedo ni estornudar, ni reírme, ni nada, porque eso es lo que más me duele".