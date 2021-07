"No puedo ni estornudar": Eric del Castillo habla de las dolencias que sufre tras su aparatosa caída

" Fue aparatosa la caída, me cocieron, ya me quitaron los puntos, me fracturé una costilla que es la que no me deja vivir y mi ataranté. Me lastimé del otro lado y no puedo ni estornudar, ni reírme, ni nada, porque eso es lo que más me duele", comentó el histrión con casi 60 años de trayectoria artística.