Eric del Castillo

Eric del Castillo dice por qué ya tiene listo su testamento y qué le heredará a su hija Kate

El actor se sinceró sobre los bienes que le dejará a sus hijos el día que él muera.

Por:
Ashbya Meré.
Video Eric del Castillo le dijo a Kate que no se casara con Aarón Díaz: ¡se lo advirtió justo antes de la boda!

Eric del Castillo dejó claro que es un hombre prevenido y, durante una entrevista para el programa Hoy, destapó que ya tiene listo su testamento y la razón que lo orilló a tomar esta decisión.

En una charla para el matutino este 29 de diciembre, el primer actor señaló que desde hace años comenzó los arreglos de lo que será su última voluntad el día que le falte a su familia.

" Sí ya (tengo mi testamento), desde hace mucho tiempo", señaló el papá de Verónica y Kate del Castillo, quien afirmó que fue desde que contrajo nupcias con Kate Trillo, en 1969, que un amigo los invitó a que dejaran todo arreglado.

"Fuimos con el notario recién casados, nos llevó una amistad, le decíamos 'para qué nos llevas si no tenemos nada', nos dijo 'no, pero van a tener, así que desde ahorita vayan delineando su testamento'. Ya lo tenemos desde hace años", comentó.

Don Eric del Castillo precisó que lo hizo porque no desea que sus hijos se enfrenten por los bienes que él pueda dejarles.

"Sí (evitar dejar problemas), es horrible que los hijos se peleen", sentenció.

¿Qué le heredará a su hija Kate del Castillo?

El actor, quien actuó junto a Kate del Castillo en 'La Mentira', telenovela que puedes ver en ViX, señaló que le heredará algo muy especial a la menor de sus hijas.

Y es que pocos saben que el histrión escribe argumentos, los cuales desea algún día su hija lleve a la pantalla, por lo que se los dejará el día que muera.

"He escrito varios argumentos, tengo cinco argumentos ahí en mi computadora. Los va a heredar mi hija, a ver si algún día se llevan a la pantalla. (Me gustaría) sí como no, sobre todo creo que son importantes", afirmó.

Eric del Castillo tiene tres hijos: su primogénito es Ponciano del Castillo, fruto de su matrimonio con Roxana Billini Santamarina, de quien se separó en 1967. Dos años después contrajo nupcias con doña Kate Trillo y procreó a sus hijas Verónica y Kate del Castillo.

