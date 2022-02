Eric Dane explicó cómo grabó la polémica escena de desnudo en 'Euphoria': no era su miembro

Con cada capítulo que se estrena de 'Euphoria' se conoce un poco más a fondo a los personajes tanto principales como secundarios, y en el cuarto episodio de su segunda temporada, se reveló la verdad detrás de Cal Jacobs, el padre de Nate.

En la trama se puede ver cómo el hombre de familia tuvo que reprimir su sexualidad por décadas, lo cual lo obligó a tener encuentros casuales con extraños.

Al llegar la escena final de capítulo, Cal Jacobs se encuentra ebrio y enfrenta a su familia al revelar la tristeza que lo invade y su verdadera orientación sexual.

A la par que hace esto, en un momento se baja los pantalones y deja ver su pene por algunos segundos después de orinar en la entrada de la casa.

¿Eric Dane usó prótesis?

El impactante instante fue uno de los más comentados en redes sociales, pues muchos se preguntaron si en realidad el actor había mostrado sus genitales para la serie.

Ante la interrogativa el mismo actor confesó en una entrevista que no había sido así porque usó una prótesis.

"Tienes que tener mucho cuidado con esa cosa y asegurarte de sujetarla antes de guardarla. Sam y el elenco fueron de gran apoyo. Desde el principio, donde Cal saca su pene y orina por todo el vestíbulo de la casa, el simbolismo allí es bastante fuerte. Y luego ser confrontado por su esposa y decirle lo solo que está. Esa es una forma divertida de transmitir esos sentimientos a alguien", fue lo que comentó para Entertainment Tonight.



Incluso los internautas alabaron la manera de actuar de Eric Dane, ya que realiza un tipo de monólogo el cual apuntan le podría dar una nominación al Emmy.

"La actuación de Eric Dane como Cal Jacobs en el último capítulo de #Euphoria estuvo de otro nivel… la construcción del personaje, el trasfondo, el MENSAJE,… simplemente impresionante" o "'Euphori'a va a arrasar en las nominaciones a los Emmy de este año y Sydney Sweeney y Eric Dane van a tener las primeras de sus carreras. Nunca he visto algo tan claro", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en Twitter.

Cal Jabos ha sido uno de sus trabajos más queridos

El actor también explicó que al exponer su verdad dicho personaje frente a su familia, Cal podría empatizar más con el público pese a sus anteriores actitudes, puesto que refleja su lado más sincero y un total arrepentimiento por llevar una vida que jamás deseó.

Dane quien es conocido por su papel como Mark Sloan en 'Grey's Anatomy', mencionó que la "libertad" que tiene al interpretar a Cal Jacobs es única, además lo ha dejado explotar un lado más maduro de la actuación.

Por últimó, en una entrevista con el portal Out realizada el 24 de enero, añadió que "la doble vida" que lleva el padre de Nate no es ajena para él, por lo que actuarla fue prácticamente natural.

"Realmente no tuve que hacer ninguna investigación. Sé lo que es vivir una doble vida. Las circunstancias no eran exactamente las mismas, pero no importa. Cuando pones una fachada, estás poniendo una fachada, y cuando estás siendo de cierta manera con ciertas personas y de otra manera con otra, trascienden los detalles de las circunstancias".