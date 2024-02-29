Emmanuel Palomares sorprende a Adamari López al revelar qué le gusta hacer en sus primeras citas

Video Esto es lo que Emmanuel Palomares, exnovio de Irina Baeva, opina sobre sus planes de boda con Gabriel Soto

Emmanuel Palomares sorprendió a las conductoras del programa ‘Desiguales’, donde hablaron sobre si los hombres o las mujeres deben de pagar en la primera cita.

Adamari López fue la primera en responder a la interrogante y afirmó que, desde su punto de vista, es responsabilidad del hombre.

“En mi generación, yo voy a cumplir 53 años, la costumbre era que el que pagaba era el hombre… Si a mí me van a invitar a salir, el que invita paga, me tienes que venir a buscar a mi casa, llevarme al restaurante, me tienes que invitar, desde buscarme hasta pagarme y después devolverme a mi casa”, indicó.

Emmanuel Palomares apoyó la opinión de la presentadora y reveló qué le gusta hacer en las primeras citas.

Así consiente Emmanuel Palomares a sus parejas en sus primeras citas

El protagonista de ‘Vivir de amor’ detalló que le gusta mostrar su lado caballeroso y que nunca ha dejado que su pareja pague la primera vez que salen.

“La verdad no he dejado que suceda, el hombre tiene que pagar la primera cita. No es generacional, los hombres estamos acostumbrados a dar, nos gusta proteger, ustedes son mujeres hermosas, independientes e inteligentes para entender que los hechos hablan”, indicó.

Las declaraciones del actor agradaron a Adamari López, quien detalló: “Qué bien criado estás por tus papás”.

Emmanuel Palomares aseguró que al “hombre le gusta pagar” porque es una forma de mostrar sus acciones e, incluso, destacó que si no es el caso, las mujeres deben desechar esa relación.

“Las acciones hablan, primera cita y tú no vas a pagar, eliminado”, afirmó el actor, quien aceptó que después de varias citas, sí podría aceptar que su pareja pagara.

“Sí (me puedo dejar invitar), porque ya viene como muestra de cariño… No me agrada (que paguen en la primera cita), me ha pasado, pero no me agrada porque la mujer está para recibir amor y protección, nosotros para dar, es la naturaleza”, comentó.

Emmanuel Palomares reveló qué detalle le gusta que le hagan

El actor siguió confesando cómo le gustan que sean sus primeras citas y destapó que un detalle que le encanta.

“Quizá puede sonar machista, pero no importa el tamaño de la cuenta de la primera cita, no nos molesta hacer eso, hablo por mí, pero nada como los detalles de despertar una mañana y que tu mujer te haga el desayuno, eso no tiene precio y no es un tema de machismo”, indicó.

Su coprotagonista, Kimberly Dos Ramos, lo respaldó y reveló que ella lo ha hecho y que también le gusta pagar algunas salidas como muestra de cariño.