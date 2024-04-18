Emmanuel Palomares confiesa si se alejó de Erika Buenfil por rumores de romance

Video A Erika Buenfil no le gustan "rucos": los requisitos que debe cumplir un hombre para ser su pareja

Emmanuel Palomares y Erika Buenfil trabajaron jutos en la telenovela ‘Perdona Nuestros Pecados’ en 2023 y su química desató los rumores de romance.

Ante la insistencia de la prensa y usuarios de redes sociales, los actores lo negaron y ahora Ricardo Escobar señaló que la actriz asegura que el venezolano se alejó de ella por dichas especulaciones.

“La reina de TikTok declaró que Emmanuel Palomares se había distanciado de ella después de que en redes les habían inventado un romance y que aparentemente él se había espantado”, señaló Escobar en Televisa Espectáculos el pasado 3 de abril.

El protagonista de 'Vivir de amor' fue cuestionado al respecto y afirmó que no es verdad, pues siente un cariño muy especial por la mamá de Nicolás Buenfil, afirmando que buscará un espacio para encontrarse pronto con la actriz.

“A Erika yo la quiero muchísimo, hicimos un proyecto precioso y te voy a escribir Erika, hay que tomarnos un café”.

Tras aclarar la situación, Emmanuel Palomares aplaudió el gran trabajo que hicieron en la telenovela, donde actuaron junto a Oka Giner y Jorge Salinas, indicando que el público sigue destacando el éxito obtenido.

“Hicimos un gran proyecto y es una gran compañera, estoy muy contento con el éxito de Perdona Nuestros Pecados que me lo siguen recordando hasta la fecha”, expresó el actor.

A la par de su confesión, Emmanuel Palomares se refirió a cómo se encuentra en el aspecto amoroso, revelando que está “muy bien, contento, emocionado, tranquilo y enfocado en el amor de la telenovela”.

Erika Buenfil dice esto del supuesto romance con Emmanuel Palomares

Emmanuel Palomares y Erika Buenfil fueron blanco de rumores de un posible romance en 2023 tras protagonizar varios videos de TikTok juntos.

Ante la polémica, la actriz, quien es 27 años mayor que el venezolano, negó cualquier romance y en su momento, precisó que solo eran grandes amigos.

“Ay no corazón, ya saben que no, ya saben que no es verdad, ya saben que no es cierto. (Siento) respeto para Emmanuel, nos llevamos muy bien, somos buenos amigos, buenos compañeros… puedo ser su mamá, no tengo nada que ver con él”, reveló.