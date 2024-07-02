Emma Coronel celebra cumpleaños con espectacular fiesta: Tito ‘El Bambino’ fue uno de los invitados

Video Así es la lujosa vida de Emma Coronel: desde mascotas exóticas hasta 4 aviones privados

Emma Coronel, esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, celebró su cumpleaños número 35 con una fiesta sorpresa en Carolina, Puerto Rico. Aunque la modelo cumple el 2 de julio, adelantaron la celebración y se llevó a cabo el sábado 29 de junio en la hacienda El Patrón.

Entre los invitados que acudieron a la fiesta estuvieron su amiga, Mariel Colón, abogada que la representó a ella y a su esposo en EEUU, y el cantante puertorriqueño Tito 'El Bambino'.

Los detalles de la fiesta de cumpleaños Emma Coronel

De acuerdo con las imágenes que Emma Coronel estuvo publicando en su cuenta de Instagram, la fiesta incluyó pirotecnia, artistas tragafuego, música de banda y mariachi.

La etiqueta para los invitados fue el color blanco, mientras que la modelo acudió con un vestido negro.

Emma Coronel celebró sus 35 años en Puerto Rico. Imagen Emma Coronel/Instagram

Entre los regalos que recibió se encuentra un exclusivo perfume de la marca Moncler.

Este es el primer cumpleaños que la esposa de 'El Chapo' celebra fuera de prisión, pues salió de la cárcel en septiembre de 2023 tras cumplir una condena de tres años por ayudar a su esposo en actividades ilícitas. Emma Coronel todavía debe cumplir cuatro años de libertad vigilada.