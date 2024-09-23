Emma Coronel

Emma Coronel debuta como modelo en la Semana de la Moda de Milán: así lució

La esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán sorprendió al aparecer como la modelo principal de la colección presentada por la diseñadora April Black Diamond en la Semana de la Moda de Milán 2024.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Emma Coronel busca un nuevo camino al quedar libre: ''Siempre quise ser modelo''

Emma Coronel sumó un éxito más a su vida tan solo un año después de salir de prisión. La esposa del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán debutó como modelo en la Semana de la Moda de Milán 2024.

A través de su cuenta de Instagram, Coronel compartió fotografías del desfile de Alta Costura en el que participó el pasado 22 de septiembre, el cual se celebró en el Palacio Serbelloni, un recinto histórico en Milán en el que vivió Napoleón durante su estancia en Italia.

PUBLICIDAD

“Con este hermoso vestido abrí la pasarela de la talentosa @aprilblackdiamond en el fashion week de Milan 2024, hermosa experiencia que queda en mi corazón por siempre”, escribió en sus redes.

Durante el evento de moda, Coronel sorprendió al aparecer como la modelo principal de la colección presentada por la diseñadora April Black Diamond, donde lució un vestido de novia adornado con pedrería y cristales.

Más sobre Emma Coronel

Emma Coronel busca un nuevo camino al quedar libre: ''Siempre quise ser modelo''
3:05

Emma Coronel busca un nuevo camino al quedar libre: ''Siempre quise ser modelo''

Univision Famosos
Emma Coronel habla de su relación con ‘El Chapo’: revela si sigue enamorada de él tras salir de prisión
2 mins

Emma Coronel habla de su relación con ‘El Chapo’: revela si sigue enamorada de él tras salir de prisión

Univision Famosos
Emma Coronel celebra cumpleaños con espectacular fiesta: Tito ‘El Bambino’ fue uno de los invitados
1 mins

Emma Coronel celebra cumpleaños con espectacular fiesta: Tito ‘El Bambino’ fue uno de los invitados

Univision Famosos
Así es la lujosa vida de Emma Coronel: desde mascotas exóticas hasta 4 aviones privados
1:36

Así es la lujosa vida de Emma Coronel: desde mascotas exóticas hasta 4 aviones privados

Univision Famosos
Los Tigres del Norte consideran escribir una canción sobre Emma Coronel, la arrestada esposa de 'El Chapo' Guzmán
1 mins

Los Tigres del Norte consideran escribir una canción sobre Emma Coronel, la arrestada esposa de 'El Chapo' Guzmán

Univision Famosos
Así fue la polémica participación de Emma Coronel, esposa de 'El Chapo' Guzmán, en un reality show
3 mins

Así fue la polémica participación de Emma Coronel, esposa de 'El Chapo' Guzmán, en un reality show

Univision Famosos
Confirman que Emma Coronel, la esposa de ‘El Chapo’ Guzmán, será parte del reality show 'Cartel crew'
17 fotos

Confirman que Emma Coronel, la esposa de ‘El Chapo’ Guzmán, será parte del reality show 'Cartel crew'

Univision Famosos
Le ofrecen a la esposa de 'El Chapo' Guzmán unirse a un reality show de VH1, según TMZ
16 fotos

Le ofrecen a la esposa de 'El Chapo' Guzmán unirse a un reality show de VH1, según TMZ

Univision Famosos
La esposa de 'El Chapo' sorprende por su extraordinario parecido con Kim Kardashian
12 fotos

La esposa de 'El Chapo' sorprende por su extraordinario parecido con Kim Kardashian

Univision Famosos

Para completar este outfit, Emma Coronel vistió una imponente cola larga que complementó con un maquillaje discreto. Asimismo, se dejó ver con el cabello totalmente recogido sobre el que presumió una corona adornada con cristales.

Previo al desfile de moda, la esposa del ‘Chapo’ Guzmán compartió en sus redes el video de un anuncio proyectado en Times Square, donde también aparece modelando uno de los diseños de April Black Diamond.

Emma Coronel debutó como modelo en la Semana de la Moda de Milán 2024.
Emma Coronel debutó como modelo en la Semana de la Moda de Milán 2024.
Imagen Emma Coronel / Instagram

¿Quién es Emma Coronel?

Emma Coronel Aispuro es la tercera esposa del narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, con quien se casó el 2 de julio de 2007.

Fruto de su matrimonio con el capo, Coronel se convirtió en madre de las mellizas María Joaquina y Emaly Guadalupe.

En febrero de 2021, la esposa del capo mexicano fue detenida en Virginia tras ser acusada de participar en la importación ilegal de sustancias prohibidas, delito del que se declaró culpable en junio de ese mismo año

La mujer fue condenada a tres años en prisión en una institución federal de baja seguridad en la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, el 13 de septiembre recuperó su libertad.

Como mandato del juez Rudolph Contreras, Emma Coronel debía conseguir un trabajo de tiempo completo, en el que cumpliera con un mínimo de 30 horas a la semana. Tras recuperar su libertad, la mujer de 35 años aseguró que buscaría hacer una carrera como modelo e influencer.

Video Emma Coronel, esposa de El Chapo, debuta como modelo en la Semana de la Moda en Milán
Relacionados:
Emma CoronelFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD