Emma Coronel debuta como modelo en la Semana de la Moda de Milán: así lució

Emma Coronel sumó un éxito más a su vida tan solo un año después de salir de prisión. La esposa del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán debutó como modelo en la Semana de la Moda de Milán 2024.

A través de su cuenta de Instagram, Coronel compartió fotografías del desfile de Alta Costura en el que participó el pasado 22 de septiembre, el cual se celebró en el Palacio Serbelloni, un recinto histórico en Milán en el que vivió Napoleón durante su estancia en Italia.

“Con este hermoso vestido abrí la pasarela de la talentosa @aprilblackdiamond en el fashion week de Milan 2024, hermosa experiencia que queda en mi corazón por siempre”, escribió en sus redes.

Durante el evento de moda, Coronel sorprendió al aparecer como la modelo principal de la colección presentada por la diseñadora April Black Diamond, donde lució un vestido de novia adornado con pedrería y cristales.

Para completar este outfit, Emma Coronel vistió una imponente cola larga que complementó con un maquillaje discreto. Asimismo, se dejó ver con el cabello totalmente recogido sobre el que presumió una corona adornada con cristales.

Previo al desfile de moda, la esposa del ‘Chapo’ Guzmán compartió en sus redes el video de un anuncio proyectado en Times Square, donde también aparece modelando uno de los diseños de April Black Diamond.

Emma Coronel debutó como modelo en la Semana de la Moda de Milán 2024. Imagen Emma Coronel / Instagram

¿Quién es Emma Coronel?

Emma Coronel Aispuro es la tercera esposa del narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, con quien se casó el 2 de julio de 2007.

Fruto de su matrimonio con el capo, Coronel se convirtió en madre de las mellizas María Joaquina y Emaly Guadalupe.

En febrero de 2021, la esposa del capo mexicano fue detenida en Virginia tras ser acusada de participar en la importación ilegal de sustancias prohibidas, delito del que se declaró culpable en junio de ese mismo año

La mujer fue condenada a tres años en prisión en una institución federal de baja seguridad en la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, el 13 de septiembre recuperó su libertad.

Como mandato del juez Rudolph Contreras, Emma Coronel debía conseguir un trabajo de tiempo completo, en el que cumpliera con un mínimo de 30 horas a la semana. Tras recuperar su libertad, la mujer de 35 años aseguró que buscaría hacer una carrera como modelo e influencer.