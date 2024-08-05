Emma Coronel habla de su relación con ‘El Chapo’: revela si sigue enamorada de él tras salir de prisión

Emma Coronel fue detenida por las autoridades estadounidenses en febrero de 2021. La esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue acusada de ser partícipe de tráfico de drogas, lavado de dinero y de formar parte de las filas de El Cártel de Sinaloa.

El 13 de septiembre, la mujer de 35 años, recuperó su libertad. Sin embargo, el juez del distrito de Columbia, Rudolph Contreras, le fijó algunas condiciones para conservarla, una de ellas era, conseguir un trabajo de tiempo completo, en el que cumpliera con un mínimo de 30 horas a la semana.

Como parte de este acuerdo con las autoridades , Emma Coronel debutó como modelo del video musical ‘La Señora’, tema que interpreta su amiga Mariel Colón Miró, abogada que incursionó como cantante de la música regional mexicana, y en el que se narra parte de su historia de vida.

“Yo la escuché cuando la estaban escribiendo, toda la canción, cada parte que dice, para mí es importante. Habla de mí y de todo lo que ha sucedido en mi vida”, declaró a María Antonieta Collins en la emisión de Despierta América del 5 de agosto.

¿Emma Coronel sigue enamorada de ‘El Chapo’?

Durante su encuentro con la periodista, Emma Coronel fue cuestionada sobre su relación con ‘El Chapo’, con quien no ha tenido contacto desde hace siete años por órdenes de las autoridades.

“Él y yo no podemos tener contacto”, señaló tajante. Sin embargo, ante la insistencia de Collins sobre si sigue habiendo amor entre ellos, Emma Coronel respondió: “El amor siempre va a seguir, por supuesto”.

Su vida como modelo tras salir de prisión

Por último, Emma Coronel reveló que su próximo emprendimiento está muy cerca y, aunque todavía no puede dar detalles, dejó claro que, paralelo a eso, su debut como modelo era un sueño que tenía desde niña.

“ Yo siempre he tenido el sueño de ser modelo, cuando yo era chiquita siempre decía que iba a ser modelo, entonces cuando me dijeron que iba a ser modelo en un video, claro que sí, me gustó”, confesó María Antonieta Collins.

“ Las personas con las que trabajé lo hicieron fácil, porque pues las conozco, algunos son mis amigos”, sentenció.

¿Quién es Emma Coronel?

Emma Coronel Aispuro Emma es la tercera esposa del narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, con quien se casó el 2 de julio de 2007.

Fruto de su matrimonio con el capo, Coronel se convirtió en madre de las mellizas María Joaquina y Emaly Guadalupe.