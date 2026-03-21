Emiliano Aguilar Emiliano Aguilar comparte tierna foto de su hija y conmueve con su mensaje: "Lo único bueno de mí" Como pocas veces, Emiliano Aguilar mostró una fotografía de su primogénita y su madre. El rapero les dedicó emotivas palabras.



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Video Foto de Pepe Aguilar "conociendo" a su nieta levanta sospechas: ¿fue creada con "IA"?

Emiliano Aguilar compartió una tierna fotografía de su madre, Carmen Treviño, y su hija mayor, algo que pocas veces hace, pues prefiere mantener a su familia fuera del foco público.

" Lo único bueno de mí. Más protegidas qué los secretos del gobierno. Te amo jefa, te amo morra", escribió al inicio de la publicación en Instagram con fecha del 20 de marzo.

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Aunque en la imagen no aparece su segunda hija, sí la mencionó y explicó por qué no ha revelado su identidad.

"P.D. No pongo a mi otra hija por privacidad, también la amo un chin…", finalizó en su breve mensaje.

Emiliano Aguilar dedica tierno mensaje a su madre y a su hija mayor. Imagen Emiliano Aguilar/Instagram

Las hijas de Emiliano Aguilar

Pepe Aguilar es abuelo de dos pequeñas nietas, Aislin de 3 años, quien es hija de Violeta Peñaflor, según reportó la revista TVNotas.

La niña sorprendió a los seguidores del rapero, pues aseguran que se parece mucho a su tía Ángela Aguilar.

Sin embargo, de la segunda bebé de Emiliano se sabe poco, pues fue Pepe quien ventiló en septiembre de 2025 que tenía otra nieta.

"Yo no hablo con Emiliano porque él no quiere. No me ha hablado en dos años el güey. No conozco a mis nietas, es más no sabía ni que tenía otra nieta. Ahora me acabo de enterar", dijo el 7 de septiembre en entrevista con Pepe Garza.

Tras la revelación, Emiliano externó su molestia, pues pretendía mantener en secreto que era padre de otra niña.