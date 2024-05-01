Elizabeth Gutiérrez reaparece con impactante cambio de look tras polémica con William Levy

Video El video con el que Samadhi Zendejas dejaría evidencia de su estado tras rumores de embarazo

Tras casi un mes de estar envuelta en la polémica que desató su confirmación de separación de William Levy después de 20 años de relación y dos hijos en común, Elizabeth Gutiérrez presume cambio de look.

Elizabeth Gutiérrez muestra cambio de imagen tras truene con William Levy

En el camino que está recorriendo para retomar su carrera profesional, la actriz de ascendencia mexicana reapareció en redes sociales luciendo un tono de cabello más oscuro del que acostumbró en los últimos meses.

La madre de Christopher y Kailey Levy dejó atrás el castaño y los reflejos rubios para dar la bienvenida a un color moreno.

En la publicación, Elizabeth Gutiérrez, de 45 años, hace mención de un producto para el control del peso del que ahora es imagen; sin embargo, el mensaje con el que lo acompaña parece una declaratoria de intenciones en medio de la difícil situación que atraviesa.

“Ama-té desde que empieza tu día, ama-té aunque el mundo te diga que no eres suficiente, ama-té en todas tus versiones”, se lee en la publicación que hizo en Instagram el pasado 29 de abril.





Un día después, Elizabeth Gutiérrez se dejó ver con su nueva imagen durante la inauguración de Aston Martin Residences en Miami, Florida, donde fungió como la host, embajadora.

En el evento, la originaria de Los Ángeles, California estuvo acompañada por alcalde de Miami, Francis Suárez y Pamela Silva.

La también presentadora compartió una breve grabación de su participación en el vento en el que lució un coordinado de dos piezas (un top de cuello alto y una falda lápiz).





La publicación fue acompañada únicamente con un corazón blanco y de fondo el tema ‘Quiero vida’ que entre sus estrofas menciona: “Que descubrí que lo sencillo es lo importante. De que sirven las victorias si no hay con quien brindar…”.

¿Qué pasó entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy?

El cambio de look de Elizabeth Gutiérrez llama la atención a casi un mes de que en la revista Hola USA confirmó por primera vez de manera pública su separación con William Levy.

Las declaraciones desencadenaron una ola de revelaciones sobre los altercados domésticos que vivió la expareja meses antes de su separación en los que incluso tuvo que intervenir la policía.

Aunque hasta el momento, William Levy no ha dado una entrevista, a través de redes sociales ha dejado ver en diferentes publicaciones su postura, en la que asegura no hablará mal de la mamá de sus hijos.

Además durante una plática con la periodista Ana María Alvarado, William aseguró que intentó recuperar en varias ocasiones su matrimonio, reconoció que cometió errores pero acusó a Elizabeth de también fallar en su relación.