Elizabeth Gutiérrez aclara si desairó a Jacky Bracamontes en un evento cuando la quiso saludar

De acuerdo con la actriz, la relación iba bien, pero Levy terminó con ella cuando le informó que Gutiérrez estaba esperando a su segundo hijo: "Fue un shock porque no me esperaba que me dijera eso, él me había dicho que no estaban juntos, entonces ok ¿es del Espíritu Santo? El segundo sentimiento fue: 'No eres para mí, no soy para ti, cada quién su vida'", contó la exreina de belleza a Jomari Goyso en 2017.