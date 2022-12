Hijos de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas no saben que son actores: esto creen que hacen

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas son papás de los mellizos Máxima y León, que recién celebraron sus siete añitos.

Gran parte de su niñez, Máxima y León disfrutaron de tener a su mami en casa. Dos años después de su nacimiento, Álvarez actuó en la telenovela ‘El vuelo de la Victoria’ (que puedes ver gratis en ViX) y se alejó por 5 años de los melodramas.

El retiro temporal de su Elizabeth de los sets de televisión probablemente ayudó a que sus hijos jamás se imaginarán que es actriz.

No obstante, tampoco saben que su papá Jorge Salinas, quien sí ha continuado sumando participaciones en telenovelas en los últimos años, también es actor.

“Mis hijos no saben que soy actriz, ni que mi esposo es actor”, reveló al programa ‘Sale el sol’, el 29 de diciembre de 2022.

Hijos de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas desconocen que sus papás son actores



Tras confesar que sus hijos desconocen que su faceta profesional en la actuación, la villana de La Herencia (que puedes disfrutar en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) ahondó un poco en la idea que tienen Máxima y León sobre lo que hace.

“Ellos saben que su mamá hace contenido. Es chef, cocina. Tiene su canal de YouTube. O sea saben que trabajo para empresas y hago cosas, pero expresamente no saben qué hago”, explicó.

Esta noción que tienen sobre su trabajo probablemente se deba a que ven a su mamá en la cocina o grabando contenido para su canal de YouTube y redes sociales.

En el caso de su papá, Máxima y León normalmente lo ven leyendo y estudiando libretos. Sin embargo, para ellos, estos tiempos de lectura y estudio no tienen nada que ver con que sea actor.

“Como lo ven todo el tiempo estudiando, leyendo. Dicen ‘Mi papá estudia mucho’. Y les digo ‘Sí, tu papá se prepara mucho. Es un hombre muy inteligente”.



La actriz de 'La fea más bella' (disponible gratis en ViX) advirtió que sí habrá un momento en el que les expliquen a qué se dedican realmente, pero hasta que ellos la pidan.

Este momento probablemente todavía tarde en llegar, puesto que sus pequeños ni siquiera ven televisión.

En marzo de 2022, en un encuentro con los medios durante la presentación de la telenovela La Herencia, Álvarez confesó que sus pequeños se mantienen ajenos a la pantalla chica.

“Mis hijos están muy chiquitos, obviamente no pueden ver la televisión y las novelas tampoco", reveló.



En esta entrevista, Elizabeth también explicó que para ellos ella es su mamá y eso es lo que ven en su día a día.

“Mis hijos no me ven en televisión, mis hijos me ven en mi casa, en el parque, haciendo las cosas de mamá como todas las mamás. Eso es lo que ven mis hijos de mí: que soy su mamá, que los cuido, que los educo, que los protejo, que los guío, que juego con ellos, que me divierto, que vamos al parque".



Cuéntanos, ¿qué opinas sobre la decisión de Elizabeth y Jorge de no contarles aún a sus hijos que son actores?