¿Elena Larrea era hija del segundo hombre más rico de México? Esto se sabe

Video Así fue el funeral de Elena Larrea: sus caballos le dieron el último adiós

La inesperada muerte de la modelo y activista Elena Larrea ha conmocionado al mundo del espectáculo mexicano y, al mismo tiempo, generó dudas sobre su vida.

La también ‘influencer’ falleció “debido a una trombosis pulmonar que le ocasionó un coágulo en el pulmón”, según lo informado por Cuacolandia, refugio para caballos, yeguas, burros y equinos víctimas de maltrato, que ella fundó.

PUBLICIDAD

Tras darse a conocer el deceso de Elena, surgió la interrogante de si su padre es el empresario Germán Larrea Mota, presidente ejecutivo de Grupo México.

¿Elena Larrea era hija de Germán Larrea?

Elena Larrea mantuvo hermetismo en torno a su vida privada, al igual que lo ha hecho hasta la fecha Germán Larrea Mota.

De acuerdo con Forbes, el magnate minero es el segundo hombre más rico de México con una fortuna, hasta abril de 2023, de 26,600 millones de dólares.

Sin embargo, a pesar de ello, él “se mantiene alejado de los reflectores”. En 2014, la citada revista detalló que “se dice que está casado y tiene al menos dos hijos”.

Ahora, ante la sorpresiva partida de Elena Larrea, sus fanáticos se cuestionan si era la hija de Germán Larrea Mota.

Un trabajador de Cuacolandia, quien pidió no identificarse “para que no entre en polémica”, aseveró en entrevista con Univision Famosos este 21 de marzo que el empresario “no” es el padre de la activista.

El empleado prefirió reservarse el nombre de los papás de Elena Larrea pues, aseveró, “sí los mantienen muy privado”.

“No sabría decirle”, replicó él cuando se le cuestionó si ella es familiar de Germán Larrea Mota.

Familia de Elena Larrea la “desheredó”

En julio de 2023, Elena Larrea se sinceró en torno a su decisión de abrir su página en un sitio de suscripción de contenido explícito para obtener el dinero y cubrir los gastos de mantenimiento de Cuacolandia.

“Todos mis amigos me decían que estaba guapa y que ‘ya siempre andas bien encuera… en Instagram, nada más súbele tantito y abre OnlyFans’”, contó a Vanguardia.

PUBLICIDAD

“La verdad pensé: ‘Pues igual ya estoy bien quemada y, en el peor de los casos, bajita la mano, cierro (eso) y como si nada hubiera pasado”, agregó.

No obstante, esa resolución de la defensora no fue bien recibida por sus seres más queridos: “Mi familia me desheredó”.

“Básicamente me dijeron que no contara con ellos para nada porque era muy triste que ‘acabara haciendo esas cosas’. Perdí contacto con mi familia, pero tampoco es que me ayudarán antes de abrir el OnlyFans”, expuso.